سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير النفط الإيرانى: حقل النفط المكتشف حديثا هو ثانى أكبر حقل فى البلاد

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:11 م
وزير النفط الإيرانى: حقل النفط المكتشف حديثا هو ثانى أكبر حقل فى البلاد وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنه
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية شانا عن وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنه قوله اليوم الاثنين، إن حقل نفط جديدا تم اكتشافه فى جنوب غرب إيران هو ثاني أكبر حقل يُكتشف في البلاد.

وقال زنجنه إن حقل نام آوران للنفط يحوي احتياطيات تقدر بثلاثة وخمسين مليار برميل.

ونقلت شانا عن زنجنه قوله إن الاستكشاف بدأ في الموقع عام 2016، إذ سبق اكتشاف 31 مليار برميل وأضيفت 22 مليار برميل أخرى للتقديرات السابقة.

وقال زنجنه إن 2.2 مليار برميل تقريبا من النفط أضيفت إلى الطاقة الإنتاجية للبلاد إذا كان هناك معدل استرداد عشرة بالمئة بحقل النفط.

وقال زنغنه إن هناك احتمالا بتوسع الحقل في اتجاه جنوبي غربي وجنوبي شرقي.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تحل إيران في المرتبة الرابعة عالميا من بين أكبر حائزي النفط، والثانية من بين أكبر حائزي احتياطيات الغاز.

ويقول الموقع الإلكتروني للإدارة إن التقديرات تشير إلى أن إيران كانت لديها 157 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المثبتة في يناير 2018.

ومنذ انسحابها من اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 مع قوى عالمية، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات لخنق تجارة النفط الحيوية بالنسبة للجمهورية الإسلامية.

 


ايران

وزير النفط الايرانى

حقل نفط

احتياطيات النفط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة