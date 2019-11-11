وزير النفط الإيرانى: حقل النفط المكتشف حديثا هو ثانى أكبر حقل فى البلاد

نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية شانا عن وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنه قوله اليوم الاثنين، إن حقل نفط جديدا تم اكتشافه فى جنوب غرب إيران هو ثاني أكبر حقل يُكتشف في البلاد.

وقال زنجنه إن حقل نام آوران للنفط يحوي احتياطيات تقدر بثلاثة وخمسين مليار برميل.

ونقلت شانا عن زنجنه قوله إن الاستكشاف بدأ في الموقع عام 2016، إذ سبق اكتشاف 31 مليار برميل وأضيفت 22 مليار برميل أخرى للتقديرات السابقة.

وقال زنجنه إن 2.2 مليار برميل تقريبا من النفط أضيفت إلى الطاقة الإنتاجية للبلاد إذا كان هناك معدل استرداد عشرة بالمئة بحقل النفط.

وقال زنغنه إن هناك احتمالا بتوسع الحقل في اتجاه جنوبي غربي وجنوبي شرقي.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تحل إيران في المرتبة الرابعة عالميا من بين أكبر حائزي النفط، والثانية من بين أكبر حائزي احتياطيات الغاز.

ويقول الموقع الإلكتروني للإدارة إن التقديرات تشير إلى أن إيران كانت لديها 157 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المثبتة في يناير 2018.

ومنذ انسحابها من اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 مع قوى عالمية، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات لخنق تجارة النفط الحيوية بالنسبة للجمهورية الإسلامية.