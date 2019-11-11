وزير الرى: تحديث مستمر لدراسات السحب الآمن للخزانات الجوفية

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع المعنيين بدراسة تحديث الإمكانات والسحب الآمن للخزانات الجوفية بمصر من كلية الهندسة بجامعة القاهرة والمركز القومى لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والرى والقيادات التنفيذية بقطاع المياه الجوفية بالوزارة .

وأوضح عبد العاطى، أن الدراسة يقوم بتنفيذها قطاع المياه الجوفية بالوزارة بالتعاون مع مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة تقدم الدراسة وعرض المخرجات النهائية المتوقعة للمرحلة الاولى ومناطق التنمية المقترحة وكذلك الأعمال اللازمة للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية.



ووجه وزير الرى فى بيان صحفى، اليوم، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للبدء فى تنفيذ تلك الأعمال، مشيدا بالجهد المبذول فى حصر وتبويب بيانات الآبار الجوفية وكذلك تحديث خرائط امكانات المياه الجوفية وإنتاج خرائط جديدة لمناطق التنمية المقترحة بناء على بيانات الآبار ونتائج الأعمال الاستكشافية مع متابعة السحب الأمن من الآبار طبقا للمقننات المحددة مع الاستخدام الرشيد بما يحافظ على استدامة المورد والحفاظ على نوعيته.