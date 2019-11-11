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الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:50 م
خالد صلاح
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وزير التعليم اللبنانى يُعلق الدراسة غداً عقب دعوات الإضراب العام

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:25 م
وزير التعليم اللبنانى يُعلق الدراسة غداً عقب دعوات الإضراب العام لبنان
ا ش ا

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 أصدر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب، قراراً بتعطيل الدراسة غداً بكافة المدارس والمعاهد والجامعات في عموم البلاد، وذلك على ضوء استمرار الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية، وانطلاق دعوات للإضراب العمومي بجميع أنحاء لبنان اعتبارا من الغد.
 
وأكد وزير التعليم اللبناني – في بيان له اليوم – أن هذا القرار يأتي حفاظا على سلامة الطلاب، وكذلك احتراما لحقهم في "التعبير الديمقراطي".
 
وكانت المدارس والمعاهد والجامعات قد توقفت بصورة شبه كاملة، في عموم لبنان منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي، ولمدة أسبوعين، قبل أن تعود المدارس والجامعات لاستئناف الدراسة بوتيرة متفاوتة.
وكثّف طلاب المدارس والجامعات اللبنانية منذ نحو أسبوع، من تواجدهم في الاعتصامات والمسيرات المتحركة في الشوارع، وأمام المؤسسات العامة والحيوية، بدلاً من الذهاب إلى المدارس والجامعات، لمخاوفهم بشأن المزيد من تردي الأوضاع على نحو يهدد مستقبلهم.
 
 

لبنان

أكرم شهيب

المدارس

التعبير الديمقراطي

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