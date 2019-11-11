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هيئة الأسرى الفلسطينيين: 8 أسرى فى سجن عسقلان الإسرائيلى يعانون ظروفا قاسية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:07 م
هيئة الأسرى الفلسطينيين: 8 أسرى فى سجن عسقلان الإسرائيلى يعانون ظروفا قاسية قوات الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، أن ثمانية أسرى يقبعون بقسم "المعبار" فى سجن "عسقلان" الإسرائيلى بظروف معيشية واعتقالية صعبة وقاسية، فى ظل استمرار الإجراءات الاستفزازية التى تتخذها إدارة المعتقل بحقهم.
 
وأشارت الهيئة، فى تقرير، إلى أن الأسرى فى معبار عسقلان محتجزون داخل غرف قذرة، وتُقدّم لهم إدارة المعتقل وجبات طعام سيئة كمًا ونوعًا، وأعادها الأسرى على مدار الثلاثة أيام الماضية.
 
كما يعانى الأسرى الثمانية من الإهمال الطبى والمماطلة فى تقديم العلاج، فى عيادة السجن، ومن بين الأسرى المحتجزين الأسير المُسنّ والمريض بالسرطان موفق العروق، وهو بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية.
 
وذكّرت الهيئة، أن وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية اقتحمت، قبل نحو أسبوعين، قسم (3) فى المعتقل، واعتدت على الأسرى ونقلتهم إلى معتقل "نفحة"، وألحقت الضرر بممتلكاتهم وحاجياتهم وقلبتها رأساً على عقب دون أية أسباب، ولا زال القسم يعمّه الخراب وبحاجة لإجراء عدة تصليحات.
 

فلسطين

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