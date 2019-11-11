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هل يتدخل محافظ الدقهلية لضم سعد الدين وهبة لمتحف المشاهير فى ذكرى وفاته؟

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:58 م
هل يتدخل محافظ الدقهلية لضم سعد الدين وهبة لمتحف المشاهير فى ذكرى وفاته؟ سعد الدين وهبه
الدقهليه شريف الديب

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تمر اليوم الذكرى الـ 22، على رحيل الكاتب المسرحى الكبير سعد الدين وهبة، إذ رحل يوم 11 نوفمبر عام 1997، والذى عرفه الناس من خلال كتابته لعدد من سيناريوهات وحوارات الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية منها "زقاق المدق"و"أدهم الشرقاوى" و"الحرام" و"مراتى مدير عام" و"الزوجة الثانية" و"أرض النفاق" و"أبى فوق الشجرة" و"أريد حلا" و"آه يا بلد".

 

وبعد أن خلت قائمة إعلام الدقهلية التى تقرر تدشين متحف لهم بمحافظة الدقهلية، من اسم السينارست محمد سعد الدين وهبة، هل يتدخل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، لضم الكاتب الكبير إلى متحف مشاهير الدقهلية، خاصة وأنه أحد أبناء محافظة الدقهلية، حيث ولد الكاتب الكبير فى 4 فبراير عام 1925 فى قرية دميرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وتخرج السينارست فى كلية الشرطة عام 1949، وعمل ضابطا بالشرطة، ثم تخرج فى كلية الآداب قسم فلسفة عام 1956 من جامعة الإسكندرية.

 

و يعد اليوم الموافق 11 نوفمبر ذكرى وفاة الكاتب الكبير، والذى رحل عام 1997، وقدم السينارست العديد من الأعمال التى تظل خالدة فى ذاكرة التاريخ الفنى، و عدد من المسرحيات منها سكة السلامة (1964)، السبنسة، كفر البطيخ، كوبرى الناموس، الحيطة بتتكلم، رأس العش.

 

وقام بكتابة السيناريو والحوار لعدد من الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية منها زقاق المدق، أدهم الشرقاوى، الحرام، مراتى مدير عام، الزوجة الثانية، أرض النفاق، أبى فوق الشجرة، أريد حلا، آه يا بلد آه، السبنسة


سعد الدين وهبه

ذكرى وفاة السينارست سعد الدين وهبه

قرية دميرة طلخا

متحف مشاهير الدقهليه

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