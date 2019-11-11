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"هجوم حديقة الملز" ترند فى السعودية عقب طعن شخص 4 أعضاء من فرقة مسرحية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:44 م
"هجوم حديقة الملز" ترند فى السعودية عقب طعن شخص 4 أعضاء من فرقة مسرحية هجوم حديقة الملز
كتب هيثم سلامة

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تصدر هاشتاج "هجوم حديقة الملز" قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتربالسعودية، عقب القاء قوات الأمن السعودية القبض على شخص مقيم من جنسية عربية طعن 4 من أعضاء فرقة مسرحية فى حديقة بالعاصمة السعودية الرياض.

هجوم حديقة الملز
هجوم حديقة الملز ترند على تويتر

تنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، حيث قال أخر المغردين:"التحريض ضد الترفيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلغ ذروته..يجب التصدي له بحزم"، وغرد أخر :"حادث يحصل في ارقى المجتمعات العالمية هناك من يحاول أن يثير العواطف ويجيش الجيوش ويحاول ايصال فكره بأي طريقة ! فكر رجعي".

هجوم حديقة الملز
 
وكتب أخر عبر الهاشتاج :"ندين ويستنكر هذا العمل الإجرامي الذي قام به هذا الشخص بحق وصدق نيه  فليطلب من هيئه كبار العلماء اصدار فتوى صريحه وواضحة بأن اليهود والنصارى هم بشر مثلنا وليسوا بنجس، يجب التحقيق مع هذا الشخص أي درس وأين يصلي وما هي الكتب التي قراها والخطب التي سمعها".
حديقة الملك عبد الله

وغرد طارق:" أتمنى أن يتم التعامل معه وفق قانون الإرهاب .. شكرا لرجال الأمن"، وكتبت بنت أفنديا:"هذه نهاية التحريض على هيئة الترفية وفعالياتها، ويقولون لنا ليه تهاجمون اللي معترض ..هو محرض مش معترض ..واتمنى من اليوم أخذ الموضوع بجدية ومحاسبة المحرضين".

 

 

 

 

 

 


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السعودية

المملكة العربية السعودية

الرياض

حديقة الملك عبد الله

قوات الأمن السعودية

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