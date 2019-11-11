"هجوم حديقة الملز" ترند فى السعودية عقب طعن شخص 4 أعضاء من فرقة مسرحية

تصدر هاشتاج "هجوم حديقة الملز" قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتربالسعودية، عقب القاء قوات الأمن السعودية القبض على شخص مقيم من جنسية عربية طعن 4 من أعضاء فرقة مسرحية فى حديقة بالعاصمة السعودية الرياض.
هجوم حديقة الملز ترند على تويتر
تنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، حيث قال أخر المغردين:"التحريض ضد الترفيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلغ ذروته..يجب التصدي له بحزم"، وغرد أخر :"حادث يحصل في ارقى المجتمعات العالمية هناك من يحاول أن يثير العواطف ويجيش الجيوش ويحاول ايصال فكره بأي طريقة ! فكر رجعي".
وغرد طارق:" أتمنى أن يتم التعامل معه وفق قانون الإرهاب .. شكرا لرجال الأمن"، وكتبت بنت أفنديا:"هذه نهاية التحريض على هيئة الترفية وفعالياتها، ويقولون لنا ليه تهاجمون اللي معترض ..هو محرض مش معترض ..واتمنى من اليوم أخذ الموضوع بجدية ومحاسبة المحرضين".
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