"هجوم حديقة الملز" ترند فى السعودية عقب طعن شخص 4 أعضاء من فرقة مسرحية

كتب هيثم سلامة

تصدر هاشتاج "هجوم حديقة الملز" قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتربالسعودية، عقب القاء قوات الأمن السعودية القبض على شخص مقيم من جنسية عربية طعن 4 من أعضاء فرقة مسرحية فى حديقة بالعاصمة السعودية الرياض.



هجوم حديقة الملز ترند على تويتر

تنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، حيث قال أخر المغردين:"التحريض ضد الترفيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلغ ذروته..يجب التصدي له بحزم"، وغرد أخر :"حادث يحصل في ارقى المجتمعات العالمية هناك من يحاول أن يثير العواطف ويجيش الجيوش ويحاول ايصال فكره بأي طريقة ! فكر رجعي".





وكتب أخر عبر الهاشتاج :"ندين ويستنكر هذا العمل الإجرامي الذي قام به هذا الشخص بحق وصدق نيه فليطلب من هيئه كبار العلماء اصدار فتوى صريحه وواضحة بأن اليهود والنصارى هم بشر مثلنا وليسوا بنجس، يجب التحقيق مع هذا الشخص أي درس وأين يصلي وما هي الكتب التي قراها والخطب التي سمعها".

وغرد طارق:" أتمنى أن يتم التعامل معه وفق قانون الإرهاب .. شكرا لرجال الأمن"، وكتبت بنت أفنديا:"هذه نهاية التحريض على هيئة الترفية وفعالياتها، ويقولون لنا ليه تهاجمون اللي معترض ..هو محرض مش معترض ..واتمنى من اليوم أخذ الموضوع بجدية ومحاسبة المحرضين".