نيابة طنطا تأمر بتشريح جثة شاب قفز من قطار كفر الزيات.. وتصرح بالدفن

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

أمرت نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، بندب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب أحمد مبروك عبد الرحمن 26سنة ممرض، لبيان سبب الوفاة بعد وفاته إثر سقوطه من قطار كفر الزيات بمدخل مدينة طنطا، عقب نزوله من القطار ، أثناء التهدئة بالقرب من طنطا، بعد نشوب مشاجرة بينه وبين الكمسري، أثناء تدخينه سيجارة على باب القطار، كما قررت النيابة العامه التصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من تشريحها.

وبدأت نيابة أول طنطا ففى فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة الشاب إثر سقوطه من قطار كفر الزيات بالقرب من مدينة طنطا، بعد مشاجرة مع كمسري القطار بسبب تدخينه سيجاره بالقطار، وتهديد الكمسري له بتسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات أو تغريمه غرامة التدخين فى القطار، وأثناء تهدئة القطار بمدخل طنطا قام الشاب بالقفز من القطار مما أدى لإصابته بنزيف حاد بالمخ وكسر بالجمجمة ووفاته.

وانتقل العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم للمستشفى وتم التحفظ على جثة الشاب أحمد مبروك عبد الرحمن بمشرحة مستشفى المنشاوى العام بطنطا، لحين مناظرة النيابة للجثة وإصدار القرار بشأنها.

وجاء فى التقرير الطبي وجود جرحان سطحيان بفروة الرأس طول كل منهما 1سم وكدمة وتورم بالجانب الأيمن وجرح سطحي طوله حوالي نصف سم وبعرضه على أطباء قسم المخ والأعصاب والعناية العامة تبين أنه يعانى من غيبوبة عميقة مع اتساع بؤبؤ العين ووظائفه الحيوية غير مستقرة مع اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجروح قطعية وسحجات وكدمات متفرقة بالرأس والجسم، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة بقسم الإستقبال والطوارئ، ودخل عناية مركزة باطنة طوارئ ووضع على جهاز تنفس صناعى تحت العلاج والملاحظة، ويستكمل التقرير عرض جراحة العظام، وبالكشف على المذكور تبين وجود تورم وزرقان بالكاهل الأيسر واليد اليسرى والجانب الأيمن للحوض ويحتاج لعمل أشعة عادية على هذه المناطق وإعاده العرض.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد مأمور قسم اول طنطا، بوصول شاب يدعى "أحمد مبروك عبد الرحمن" لمستشفى المنشاوى بطنطا مصابا بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وتبين من خلال الفحص أثناء استقلال الشاب للقطار من مدينة كفر الزيات متجها لطنطا، قام بإشعال سيجارة أثناء وقوفه على باب القطار، وما أن شاهده الكمسرى، أصر على تحرير غرامة تدخين له أو تسليمه لنقطة شرطة النقل والمواصلات بمحطة طنطا فرفض الشاب، وأثناء ذلك سقط الشاب من القطار أثناء التهدئة بالقرب من مدينة طنطا، ولقى مصرعه فور وصوله للمستشفى، وانتقل الرائد عادل الدخميسي نائب مأمور قسم ثان طنطا، لمتابعة الواقعة، وإخطار اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، وإحالة المحضر للنيابة العامة.

من جانبه أكد الدكتور متولي أبو ريا مدير مستشفى المنشاوى بطنطا أن المستشفى استقبلت الشاب فى حالة حرجة وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بنزيف حاد وكسر بقاع الجمجمة نتيجة اصطدامه بجسم صلب، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة، إلا أنه توفي متأثرا بإصاباته.