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نيابة العامرية تتحفظ على منتجات ألبان فاسدة بمصنع

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:51 م
نيابة العامرية تتحفظ على منتجات ألبان فاسدة بمصنع جبنة مجهولة المصدر - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ على 8 أطنان منتجات البان داخل مصنع بدون ترخيص مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى قبل ترويجها بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة

 

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك معمل ألبان "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية ثان، لحيازته مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي

 

تم مداهمة المصنع وألقى القبض على مالكة وبتفتيشه عثر على 7,883 طن "جبن أبيض- جبن موتزريلا– مسلى– نشا– زيت طعام- قشطة" منتج نهائى ومستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرح المنتج النهائى للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 


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