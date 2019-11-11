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نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثة موظف بالمعاش عثر عليه مقتولا داخل مسكنه

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:47 م
نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثة موظف بالمعاش عثر عليه مقتولا داخل مسكنه جثه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أمرت نيابة ديرب نجم الجزئية، برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، بتشريح جثة موظف بالمعاش عثر عليه متوفى داخل مسكنه بقرية كفر أبوبري، ويرجح وجود شبهة جنائية فى وفاته.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور على " محمد ع" 68 سنة موظف بالمعاش، جثة هامدة داخل مسكن شقيقه بناحية قرية كفر أبوبري، دائرة مركز ديرب نجم، وانتقل إلى موقع الواقعة العقيد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة ديرب نجم، والرائد عبد المنعم علاء، رئيس مباحث المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بناء على قرار النيابة، والتحفظ على ما بداخل الشقة، وبالفحص تبين وجود أثار عنف على جسد المجنى عليه، وتبين سلامة جميع منافذ المسكن، وعدم وجود أثار عنف، وجارى تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الواقعة.


الشرقية

مركز شرطة ديرب نجم

كفر ابوبرى

جثة موظف بالمعاش

مدير امن الشرقية

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