سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب الأطباء: نكرر مطالبتنا بتأجيل تطبيق نظام التكليف الجديد لحين دراسته

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:09 م
نقيب الأطباء: نكرر مطالبتنا بتأجيل تطبيق نظام التكليف الجديد لحين دراسته الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، استمرار مطالبة نقابة الأطباء بتأجيل تطبيق

نظام التكليف

الذى أعلنت عنه وزيرة

الصحة

، وذلك لحين دراسته بشكل جيد ونتائج تطبيقه، لافتا إلى أن الوزارة لم تتواصل مطلقا مع النقابة بشأن المشروع المقرر بداية تطبيقه على دفعة التكليف لعام 2019.

وأضاف خيرى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، المنعقد الآن بحضور مجموعة من أطباء دفعة تكليف 2019، أن هدفنا تدريب كافة الأطباء مهنياً، إلا أنه من المستبعد زيادة أعداد المتدربين من 2000 وتوصيلهم إلى 8000 طبيب دفعة واحدة، قائلا: تلك فكرة غير واقعية.

وقال نقيب الأطباء،: أضم صوتى لصوت شباب الأطباء لتأجيل التكليف بنظامه الجديد، لحين دراسته بشكل جيد والإعلان عن كافة تفاصيله، لافتاً إلى أنه لم يتم اتخاذ رأى النقابة فى القانون الجديد.

قال الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر لجنة الشباب، إنه خلال تواصل النقابة مع أحد مساعدين الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، حول تأخر حركة دفعة نيايات مارس 2019، تم اكتشاف وجود نظام جديد للتكليف بالصدفة، وقتها طالبنا بعرضه على النقابة بشكل ودى للمناقشة مع وزارة الصحة، وبعد فترة وجدنا أن الوسيلة الوحيدة الواضحة حول نظام التكليف الجديد مجموعة على "الواتس آب" فقط.

وأضاف السيد، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بحضور عددا من أطباء دفعة تكليف 2019،: خاطبنا وزارة الصحة رسميا لطلب عقد لقاء مع الوزيرة، ولم يتم الرد علينا، وعلى خطابنا حتى الآن، واتصل النقيب الدكتور حسين خيرى بأحد المساعدين، لتحديد موعد قبل اليوم الأثنين، نظرا لأنه اليوم المقرر فيه غلق باب التسجيل، وبعد الاستفسار عن وجود الوزيرة من عدمه، علمنا أن الوزيرة لن تحضر الاجتماع، ولم يتم عقد اللقاء حتى الآن.

وأكد مقرر لجنة الشباب، أن دفعة التكليف الحالية دفعة تكميلية، ولا يوجد مبرر لتطبيق نظام جديد للتكليف عليها، مطالبا باستكمال تكليف دفعة 2019، بالنظام القديم مثل باقى دفعة 2019، لحين دراسة النظام الجديد، ومناقشته، خاصة أن نظام التكليف القديم ليس الأمثل بالنسبة للأطباء، وفى حاجه لتغييره.

من ناحيته، قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه لم يأت للنقابة حتى الآن أى نظام خاص بالتكليف الجديد مكتوب فى ورقة للاطلاع عليه، تمهيدا لتطبيقه، وفقط نطالب بالإعلان عن تفاصيل النظام الجديد، وإخطارنا به.


نقابة الاطباء

تكليف اطباء 2019

تكليف 2019 للاطباء

نقيب الاطباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء الأسنان بعد اكتمال النصاب

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:26 م

نقابة أطباء الأسنان تُلزم الخريجين باختبارات.. وتجرى تعديلات على قانون مزاولة المهنة.. الأمين العام: نهدف لغلق الأبواب الخلفية لفتح العيادات.. التدريب سنة عملى بمستشفيات الصحة للحاصلين على البكالوريوس خارج مصر

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:00 م

نقابة الأطباء: انتهاء أزمة الأطباء المصريين فى الكويت

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:38 ص

نقابة الأطباء تضع حجر أساس نادى لأعضائها بقنا.. صور

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة