نقيب الأطباء: نكرر مطالبتنا بتأجيل تطبيق نظام التكليف الجديد لحين دراسته

قال الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر لجنة الشباب، إنه خلال تواصل النقابة مع أحد مساعدين الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، حول تأخر حركة دفعة نيايات مارس 2019، تم اكتشاف وجود نظام جديد للتكليف بالصدفة، وقتها طالبنا بعرضه على النقابة بشكل ودى للمناقشة مع وزارة الصحة، وبعد فترة وجدنا أن الوسيلة الوحيدة الواضحة حول نظام التكليف الجديد مجموعة على "الواتس آب" فقط.

وأضاف السيد، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بحضور عددا من أطباء دفعة تكليف 2019،: خاطبنا وزارة الصحة رسميا لطلب عقد لقاء مع الوزيرة، ولم يتم الرد علينا، وعلى خطابنا حتى الآن، واتصل النقيب الدكتور حسين خيرى بأحد المساعدين، لتحديد موعد قبل اليوم الأثنين، نظرا لأنه اليوم المقرر فيه غلق باب التسجيل، وبعد الاستفسار عن وجود الوزيرة من عدمه، علمنا أن الوزيرة لن تحضر الاجتماع، ولم يتم عقد اللقاء حتى الآن.

وأكد مقرر لجنة الشباب، أن دفعة التكليف الحالية دفعة تكميلية، ولا يوجد مبرر لتطبيق نظام جديد للتكليف عليها، مطالبا باستكمال تكليف دفعة 2019، بالنظام القديم مثل باقى دفعة 2019، لحين دراسة النظام الجديد، ومناقشته، خاصة أن نظام التكليف القديم ليس الأمثل بالنسبة للأطباء، وفى حاجه لتغييره.

من ناحيته، قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه لم يأت للنقابة حتى الآن أى نظام خاص بالتكليف الجديد مكتوب فى ورقة للاطلاع عليه، تمهيدا لتطبيقه، وفقط نطالب بالإعلان عن تفاصيل النظام الجديد، وإخطارنا به.