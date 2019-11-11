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نقل طبيب واقعة روشته "أى حاجة" بالحيرة لمستشفى آخر وإحالته لآداب المهنة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:50 م
نقل طبيب واقعة روشته "أى حاجة" بالحيرة لمستشفى آخر وإحالته لآداب المهنة الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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قرر الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة نقل الدكتور "أحمد. س .س" طبيب أمراض النساء والتوليد بمستشفى شبراخيت العام إلى مستشفى الدلنجات وتوقيع جزاء الخصم من راتبه الشهرى وذلك لإخلاله بالقواعد المهنية فى كتابة روشتة العلاج لإحدى السيدات المريضات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن هذه الواقعة تتنافى مع المعايير الطبية وفيها نوع من الاستهتار بصحة المرضى حتى لو على سبيل المزاح، مشيرا إلى إحالة الطبيب المذكور للجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات.

وتعود الواقعة إلى قيام طبيب أمراض النساء بمستشفى شبراخيت بتوقيع الكشف الطبى على إحدى السيدات ووجد أن حالتها مطمئنة ولا تحتاج إلى أى علاج ولإصرارها فى صرف علاج أخل بالقواعد الخاصة بكتابة الروشتة، حيث كتب الطبيب بالروشتة الخاصة بالمرضى "أى حاجة".

 

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صحه البحيره

مستشفى شبراخيت

نقابه الاطباء

مستشفى الدلنجات

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