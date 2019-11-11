نقابة المعلمين توقع بروتوكول مع ICDL لتوفير دورات تدريبية للمعلمين

وقع خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم بروتوكول تعاون مع مؤسسة ICDL الدولية، لتوفير دورات تدريبية معتمدة دولياً للمعلمين بهدف منحهم شهادة قيادة الحاسب الآلى والتي تدخل ضمن الشهادات الأساسية التي اعتمدتها وزارة التعليم باسم "شهادة المعلم".

وأكد نقيب المعلمين، فى بيان، عقب توقيع البروتوكول أن الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والنقابة المهنية للمعلمين تسعى جاهدة لتطوير التعليم والنهوض بآلياته من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وما يشمل ذلك من استخدام الحاسب الآلي بتطبيقاته المختلفة وتدريب الكوادر التعليمية المنتسبة لنقابة المهن التعليمية وفقاً للمعايير الدولية لشهادة الـ ICDL

وأضاف أن نقابة المعلمين لها دور كبير في تنمية مهارات المعلم التعليمية لذلك سعينا لتوقيع هذا البروتوكول تماشياً مع السياسة العامة للدولة في التوسع في إرساء قواعد الحكومة الذكية لمواكبة التسارع التكنولوجى والتوسع في مشاريع التعلم الذكي لإيمانها بأن ثماره تسهم في تقدم الوطن واستقراره، وتحقيقاً لأهدافها فى الارتقاء بجودة التعليم وتطويره المستمر لكسب ثقة المجتمع وتحقيق آماله وطموحاته.

ونص البروتوكول على التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين نقابة المعلمين ومؤسسة ICDL العالمية لتطوير الاحتياجات التدريبية الحالية لدى المعلمين فى جمهورية مصر العربية على مهارات استخدام الحاسب الآلى وتطبيقاته المكتبية والإنترنت وأدواتها الحديثة، استنادا للمعايير الدولية لشهادة ICDL والقائمة على تمكين المعلمين من مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المطلوبة فى المراحل الدراسية المختلفة.

كما نص البروتوكول على قيام المؤسسة العالمية لقيادة الحاسب الآلى ICDL بعقد ورش تدريب المدربين داخل مقرات النقابة التى اعتمدتها الشركة كمقرات رسمية لتدريب المعلمين ويشمل البرنامج التدريب على أساسيات الكمبيوتر وأساسيات الإنترنت والعروض التقديمية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى التعليم وجدول البيانات والمشاركة عبر الانترنت وأمن المعلومات للمعلم والطباعة على الكمبيوتر وإدخال البيانات.

وتضمن البروتوكول قيام المؤسسة بعقد ورش لتدريب المدربين عن كل مركز على برامج ICDL الجديدة بواقع 8 ساعات في مراكز تابعة للنقابة، واختبارهم ضمن تأهيلهم كمدربين ومشرفي اختبار حاصلين على شهادة ICDL الدولية كما تقوم أيضاً بتوفير برنامج تدريبى خاص من ICDL لأبناء أعضاء نقابة المعلمين عن طريق دورات صيفية بأسعار مخفضة من خلال المراكز المعتمدة التابعة للنقابة.

وتعهدت مؤسسة ICDL الدولية ضمن بنود البروتوكول بتسخير خبراتها الدولية والإقليمية والمحلية لدعم نقابة المعلمين فى بناء القدرات والكفاءات الرقمية لدى كوادرها التعليمية والإدارية.