نفايات طبية خطرة تهدد حياة أهالى قرية "سنهوت" بمنيا القمح.. صور

وقال" علي لبيب" من أبناء قرية سنهوت، إنه فور مشاهدته للنفايات أسرع بالاتصال برئيس الوحدة المحلية بقرية شلشلمون، وحضر عدد من أبناء المجتمع المدنى وتم إخطار منال الغندور رئيس مجلس مدينة منيا القمح.

وتابع: أنه تم تشكل لجنة من الوحدة المحلية لمعرفة خط سير السيارة ومصدر النفايات الطبيبة التى تم التخلص منها بمنطقة سكانية وتشكل خطورة على حياة الأهالى المقمين بيها