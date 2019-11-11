سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نفايات طبية خطرة تهدد حياة أهالى قرية "سنهوت" بمنيا القمح.. صور

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:00 ص
نفايات طبية خطرة تهدد حياة أهالى قرية "سنهوت" بمنيا القمح.. صور نفايات طبيبة خطرة
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب عدد من أبناء قرية سنهوت مركز منيا القمح بالشرقية، عن استيائهم الشديد من قيام سيارة بالتخلص من نفايات طبية خطرة على الطريق الفرعى " سنهوت- منيا القمح".

وقال" علي لبيب" من أبناء قرية سنهوت، إنه فور مشاهدته للنفايات أسرع بالاتصال برئيس الوحدة المحلية بقرية شلشلمون، وحضر عدد من أبناء المجتمع المدنى وتم إخطار منال الغندور رئيس مجلس مدينة منيا القمح.

وتابع: أنه تم تشكل لجنة من الوحدة المحلية لمعرفة خط سير السيارة ومصدر النفايات الطبيبة التى تم التخلص منها بمنطقة سكانية وتشكل خطورة على حياة الأهالى المقمين بيها

 
نفايات-طبيبة-خطرة-تهدد-حياة-الأهالي-(2)
 
نفايات-طبيبة-خطرة-تهدد-حياة-الأهالي-(8)
 

الشرقية

قرية سنهوت

منيا القمح

نفايات طبيبة

الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: اطلاق 5 قوافل طبية لجميع التخصصات بـ3 محافظات خلال أيام

الصحة: اطلاق 5 قوافل طبية لجميع التخصصات بـ3 محافظات خلال أيام

تعرف على عقوبة متهمة بتزوير أوراق للاستيلاء على أراض عقب وفاة أصحابها

تعرف على عقوبة متهمة بتزوير أوراق للاستيلاء على أراض عقب وفاة أصحابها

التنمية المحلية: بدء الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة اليوم

التنمية المحلية: بدء الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة اليوم

تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية

تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية

ننشر تفاصيل تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن مشروع قانون رصيد الإجازات

ننشر تفاصيل تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن مشروع قانون رصيد الإجازات

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة