نشطاء يطالبون المجتمع الدولى بالتحرك لإدانة الإرهاب لتأثيره على حقوق الإنسان بمصر

وجه المشاركون فى ندوة الارهاب حقوق الإنسان انتقادات حادة لصمت المجتمع الدولى على الدول الداعمة للإرهاب فى مصر والشرق الأوسط، لافتين إلى أن الإرهاب يمثل ضغطا على الأوضاع السياسية والاقتصادية وبالتبعية على حالة حقوق الإنسان.

جاء ذلك فى الندوة التى عقدت بمقر المجلس الدولى لحقوق بجنيف، ونظمتها مؤسسة حقوقيات بالتعاون مع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، وأدارها سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.

وأشار مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان فى كلمته إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تشهد تقدما ملحوظا، ونحن مع الفريق الذى يرى ضرورة استمرار الحوار مع المؤسسات الحكومية المصرية، من أحل حثها على تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر.

وقالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تشهد خطوات إصلاحية جادة فى مجال الاقتصاد منذ 2014، حيث تلاحمت الإرادة السياسية مع الدعم الشعبي للقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الوضع كان سيئا للغاية بنهاية 2013، حيث كان الدعم يذهب لغير مستحقيه، والكهرباء لم تكن متوفرة، والبنية التحتية متهالكة، والعملة الصعبة نضبت من البنك المركزي لتصل إلى 16 مليار دولار، ولكن بعد الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة خلال الخمس سنوات الأخيرة، شهدت مصر تطورا فى نسب النمو الاقتصادي، لتصل إلى 5.6، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين البنية التحتية من خلال المشاريع العملاقة، وشبكة الطرق، مما أدى إلى خفض نسبة البطالة إلي 7.5%؜، وتقليص الفساد من خلال استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد، تزامن مع ذلك جهود لمساندة غير القادرين من خلال برامج محدده مثل تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات، والدعم النقدي، والقضاء علي العشوائيات لتوفير حياة كريمة، وتوفير المياه النظيفة إلى 90%؜ من المصريين، وتغطية شبكة الصرف الصحي لـ 64%؜ من السكان، وبرامج التغذية المدرسية التي غطت 11 مليون طفل.

وأضافت بكر أن هناك العديد من التحديات التى تواجه خطوات الإصلاح بالبلاد، وعلى رأسها تحدى الإرهاب، مشيرة إلى أن الحدود لدينا حدود مفتوحة مع دول الجوار التى تأن تحت انهيار الصراعات المسلحة، فهناك آلاف المجاهدين انتقلوا إلى ليبيا، وبالتالى هناك تهديد بانتقالهم الله إلى مصر، مما أدى لتكثيف الجهود المصرية لتأمين الحدود.

واصلت منذ عام 2016 لم ترصد التقارير أى محاولات لعمليات الهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية، مؤكدة أن الدولة تعمل رغم ما يواجها من تحديات لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وتابعت بكر، هناك اتجاه داخل الدولة لتغيير الخطاب الدينى المتطرف لمحاربة الإرهاب من خلال تعديل المناهج الدراسية، وانشاء الأزهر للمرصد الذي يتعامل مع كل ما هو متطرف علي الانترنت بلغات متعددة.

وأكدت أن مصر رغم ما شهدته من تحديات الا أنها فتحت الباب لاستقبال ما يفوق عن 5 ملايين لاجئ من جنسيات عربية وأفريقية، مشيرة إلى أن مصر تتعامل مع هذا الكم الكبير من اللاجئين وفق آلية التعايش والاندماج وليس العزلة وبناء مخيمات مخصصة لهم لأن مصر ترى أن هذا دورها فى دعم دول الجوار والقارة الأفريقية.

وكشف أحمد عليبة الخبير في برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أنه تم تدمير المئات من الأنفاق في سيناء، التى كان يتم استخدامها لتهريب السلاح وتسلل العناصر الإرهابية إلى سيناء، مؤكدًا أن مصر نجحت فى تقويض الظاهرة وتواصل ما تبقى للقضاء عليها باعتبارها ظاهرة مستمرة.

وقال عليبة إن العمليات الإرهابية زادت فى مصدر عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وبالتزامن مع ظهور تنظيم داعش على الساحة الإقليمية، بدأ التعامل مع الوضع فى سيناء من خلال خطة استراتيجية للتعامل مع الملف فى سيناء، معتبرا أنها استراتيجية شاملة لجهود مكافحة الإرهاب والتنمية على التوازي، وهو ما لم يحدث نماذج في الإقليم، كما راعت مصر قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان في كافة تلك الإجراءات؛ حيث كان هناك تشديد من القيادة السياسية على مراعاة ذلك.

وأكدت دينا الصرفي باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية، أن التطرف والإرهاب يشكلان تهديدا للأمن والسلامة الاجتماعي قائلة: لا يمكن ربط الإرهاب بأى دين من الأديان ولا يمكن تبريره بأى شكل من الأشكال، مشددة على أن القضاء على الإرهاب قضية مجتمعية تشارك فيها كافة الأطراف والشراكة مع قوى المجتمع ومؤسساته.

وقال بلال منصور باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية إن 60% من الشباب يشكلون النسبة الأكبر من تعداد مصر، وأن هناك اتجاها من الدولة مؤخرا لفتح الباب أمامهم لتولى مناصب قيادية، مضيفا تم منح 200 مليون جنية مصرى لدعم المشروعات الشباب بالإضافة إلى دعم برامج الشباب .

وقال بلال منصور باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية ان 60 % من الشباب يشكلون النسبة الأكبر من تعداد مصر، وأن هناك اتجاه من الدولة مؤخرا لفتح الباب أمامهم لتولى مناصب قيادية ، مضيفا تم منح 200 مليون جنية مصري لدعم المشروعات الشباب بالإضافة إلى دعم برامج الشباب .

واكدت عايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية ان الدولة المصرية عملت على تمكين المراة من خلال التشريعات والقوانين التى أنصفت المرأة، وخاصة تغليظ عقوبة ختان الإناث والتحرش وحرمان المرأة من الإرث.

وتخلل اللقاء عرض الفيلم التسجيلى "حكاية وطن" لأول مرة داخل مقر الأمم المتحدة بجنيف.