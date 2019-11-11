نجيب ساويرس للشباب: الفلوس رزق.. وغسلت أطباق واترقيت لجرسون فى بداية حياتى

كتب محسن البديوى

أشاد رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، بالإجراءات الاقتصادية، التى ساهمت فى تحرير سعر الصرف، وانخفاض أسعار الفائدة، والقضاء على مشكلات الكهرباء، وتحقيق شبكة طرق قوية.

وانتقد "ساويرس"، ما أسماه "منافسة الدولة للقطاع الخاص"، حيث يرى أنها أهم عائق للمستثمر المحلى والأجنبى، قائلًا : " دخول الحكومة فى القطاع الخاص من السلبيات.. دى مش شغلانتهم، ولا بد من تركها للقطاع الخاص، واتلقى رسائل كثيرة تطالبنى بالعمل".

وواصل، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، على شاشة "الحدث": "ألوم الشباب عشان الواحد عاوز يبدأ حياته مدير عام وياخد 100 ألف جنيه.. لا زم تتعلم وتشغل، وأنا أبويا كان بيدينى 50 مارك فى بداية حياتى فى ألمانيا، وقال لى لو مش عاجبك أرجع، ورحت اشتغلت أغسل أطباق وكانت حاجة مهببة وتم ترقيتى لجرسون، والفلوس رزق".