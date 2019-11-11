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موسكو تصر على استعادة السلطات السورية سيطرتها على كامل أراضى البلاد

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:21 م
موسكو تصر على استعادة السلطات السورية سيطرتها على كامل أراضى البلاد سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنينـ إن موسكو تصر على استعادة السلطات السورية سيطرتها على كامل أراضى البلاد، بما فى ذلك مناطق حقول النفط التى استولى عليها الأمريكيون .

وأضاف لافروف ـ خلال مؤتمر صحفى اليوم أوردته قناة "روسيا اليوم" ـ "سنصر على أن يسيطر الجيش السورى على كامل التراب الوطنى وأراضى البلاد بفعالية وبأسرع وقت ممكن، هذا فقط ما سينهى الإرهاب ويحل جميع القضايا المتعلقة بالتسوية السياسية النهائية".

وجاءت تصريحات الوزير الروسى تعليقا على أنباء أفادت بأن الجيش الأمريكى نشر مؤخرا مركبات مدرعة ودبابات ثقيلة من طراز "أبرامز" حول حقول النفط السورية فى شمال البلاد .

وكان الرئيس الأمريكى أعلن فى وقت سابق أنه يعتزم إبقاء جزء من القوات الأمريكية فى سوريا لحماية حقول النفط شرق البلاد من سيطرة "داعش" الإرهابي.

 


موسكو

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السلطات السورية

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سيرجى لافروف

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