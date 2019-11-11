موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها تحذير هيئة الأرصاد من عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار تصل إلى حد السيول بدءا من الأربعاء وحتى الجمعة، وتفاصيل مقتل خفيرين ومواطن برصاص أطلقه مجهول فى طوخ بالقليوبية، وافتتاح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

السيسى لمسئول صيني: التنمية وتغيير الواقع للأفضل سبيل مكافحة الفكر المتطرف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع الصين في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين.

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

كشف الدكتور أشرف صابر زكى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بـ الأحوال الجوية تبدأ يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى الجمعة.

تفاصيل مقتل خفيرين ومواطن برصاص أطلقه مجهول فى طوخ بالقليوبية.. مصدر أمنى: الجانى فتح النار على الضحايا أثناء جلوسهم بإحدى الزراعات وفر هاربا.. والأجهزة الأمنية تفرض طوقا أمنيا لسرعة ضبط مرتكب الواقعة

شهدت قرية الحصافة التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، اليوم الاثنين، حادث وفاة خفيرين ومواطن فى إحدى المناطق الزراعية، نتيجة إطلاق مجهول الرصاص عليهم وفر هاربا.

مفتى الجمهورية: المرض النفسى ليس وصمة تسيء إلى المريض ويتطلب العلاج

أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أن اللجوء للمتخصصين وأهل العلم أمر حثت عليه الشريعة الإسلامية ودعت إليه، وذلك تأكيدًا على دور العلم والتخصص فى حياة الناس وصلاح المجتمعات.

كوكب عطارد يبدأ عبور قرص الشمس فى حدث فلكى نادر وتحذيرات للمواطنين

تشهد مصر والعالم الآن ، ظاهرة فلكية مثيرة ونادرة، حيث يعبر كوكب عطارد أمام قرص الشمس ظاهرياً، بحيث يبدو للراصد من الأرض كأنه نقطة سوداء تتحرك ببطء من خلال المناظير الفلكية المستخدمة لرصدها.

بشار الأسد يرسم ملامح المرحلة الانتقالية ويهاجم رعاة الإرهاب.. الرئيس السورى يتعهد بإجراء انتخابات رئاسية 2021.. ويؤكد: الصراع فى بلادنا بدأ بسبب تدفق الأموال القطرية.. وديمستورا لم يكن محايداً ونفذ "أجندة أمريكية"

تعهد الرئيس السوري بشار الأسد بإجراء انتخابات رئاسية فى عام 2021 ، مؤكداً أن الأزمة فى بلاده الممتدة منذ سنوات اندلعت بسبب التمويلات القطرية المشبوهة، ودعم الإمارة لجماعات العنف والتطرف.

بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز والأكثر تميزاً بمدينة بدر.. الأحد

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحى السادس، وقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمنطقة شمال الحديقة المركزية، للفائزين به، اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 17 نوفمبر الجارى وحتى الاثنين الموافق 6 يناير المقبل.

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن سحب 25 ألف و182 عينة مياه وتحليلها لرصد ملوثات المياه للتأكد من سلامة المياه، وذلك فى الفترة من يونيو 2018 حتى سبتمبر 2019.

انطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية بين العربية للتصنيع وشركات عالمية

أكدت الهيئة العربية للتصنيع، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقل تكنولوجيا وسائل النقل الذكية، وتوفير أفضل نظم النقل الحضاري للمواطن المصري، فإنها تعلن عن إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية، من خلال التحالف الذى تقوده العربية للتصنيع مع شركة وانكسيانج الصينية العالمية.

مصلحة السجون: مبادرات الرئيس أفرجت عن 20 ألف غارم خلال عام.. فيديو وصور

قال اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، العديد من المبادرات الإنسانية كان أبرزها سجون بلا غارمين وغارمات، ساهمت في الإفراج عن 20188 غارما وغارمة و19490 نزيل بعفو رئاسي ونحو 15 الف سجين بإفراج شرطي خلال 2019.

تعرف على أسعار تذاكر العمرة بجميع مطارات مصر بعد تدشين البوابة الإلكترونية

أعلنت شركات الطيران العاملة فى مصر، عن أسعار تذاكر طيران موسم العمرة، والذى ستنطلق أولى رحلاته فى ال 20 من نوفمبر الجارى، بعد انتهاء تدشين بوابة العمرة المصرية الإلكترونية وتسجيل الشركات المصرية والسعودية الراغبة فى العمل بموسم العمرة عليها.

التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

تفتتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأربعاء المقبل مدرسة الحلى والمجوهرات بالعبور، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وبعض الوزراء.

التعليم: نسعى لإضافة 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية و100 مدرسة بحلول 2030

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن مناهج التكنولوجيا التطبيقية على أحدث ما يكون وفق المعايير العالمية لأنه تكسب الطالب مهارات حقيقية يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى.

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء تبلغ حالياً 54 الف ميجا وات، موكداً أن القدرة الأسمية لهذه القدرات تبلغ 46 ألف ميجا وات متاحين على الشبكة يومياً.

انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة.. صور

شهد حى الخليفة جنوب القاهرة، انهيار عقار خالى من السكان رقم 23 شارع الغفارى، دون إصابات، وتبين من معاينته أنه مكون من أرضى ودورين، والعقار من الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية.

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

تبدأ شركة أرامكو السعودية السبت المقبل، فى طرح أسهم للاكتتاب العام ، وهو الطرح التاريخى الأول لشركة بترول تعد الأكبر فى العالم، وذلك بعد قرابة أربع سنوات من إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد عن الفكرة للمرة الأولى.

العاهل الأردنى يصل الباقورة بعد استردادها من الاحتلال الإسرائيلى

بعد ساعات من إعلان العاهل الأردنى إنهاء العمل باتفاقية "الباقورة والغمر" مع الاحتلال الإسرائيلى، وصل الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى المنطقة.

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب فرنسا

أعلن المكتب المركزى لرصد الزلازل فى مدينة "ستراسبورج" الفرنسية، أن زلزالا بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس "ريختر" لقياس الزلازل ضرب جنوب فرنسا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين .

"أزمة بوليفيا" الأسباب والنتائج.. "OAS" توصى بإعادة الانتخابات.. والرئيس يتهم المعارضة بمحاولة الانقلاب.. متظاهرون يستولون على تليفزيون وإذاعة البلاد والجيش ينأى بنفسه عن المواجهة.. واتهامات لواشنطن بدعم التمرد

تشهد بوليفيا وضعا صعبا فى شوارعها على خلفية استمرار مظاهرات واحتجاجات ضد الرئيس إيفو موراليس، الذى أعلن عن الدعوة لإجراء انتخابات عامة جديدة، عقب تقرير منظمة الدول الأمريكية (OAS) الذى يوصى بتكرار الجولة الأولى من الانتخابات التى أجريت فى 20 أكتوبر والتى منحته الفوز.

العرق يمد لسابع جد.. كيف تتحكم الجينات فى شكلك الخارجى.. الـ DNA يحدد لون عينيك وشعرك وحجم الأنف.. جين HERC2 سبب لون العين الزرقاء.. 8 جينات تتحكم بإنتاج الميلانين ولون البشرة.. ووزنك الزائد قد يكون وراثة

"العرق يمد لسابع جد".. مثل شعبى شهير يؤكد على أهمية ما تلعبه الجينات الوراثية فى حياة كل إنسان، ليس فقط فى المظهر الخارجى ولكن فى كل تفصيلة داخله، ربما تبدأ من الأشياء الظاهرية مثل: لون العين والبشرة والشعر إلى أدق التفاصيل مثل: الذاكرة وطريقة التفكير وأنماط السلوك التى قد تتوارثها من جيل لجيل لتصل إلى "سابع جد" فى عائلتك.

اطمن يا رامى.. فنانون ونجوم أصيبوا بالبهاق وحققوا نجاحات ضخمة

حالة كبيرة من الدعم والتضامن قابلها المطرب رامي جمال من الجمهور ومن المشاهير أيضًا لدى إعلانه إصابته بالبهاق منذ أكثر من عام، خاصة أنه ألمح إلى تفكيره فى الاعتزال تخوفًا من عدم تقبل الناس له بعد إصابته بالمرض، فى المهنة التى يلعب المظهر دورًا كبيرًا فيها.

حقيقة مقتل المطربة العالمية سيلين ديون في حادث طائرة .. فيديو مفبرك

فوجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتداول خبر من قناة cnn يفيد بمقتل النجمة العالمية سيلين ديون في حادث تحطم طائرة، وهو الخبرالذي تسبب في حالة صدمة كبيرة لدي جمهورها ممن ينتظرون ألبومها الجديد، إلي هنا يبدوالخبرحقيقي خاصة أنه اقترن بقناة cnn، لكن الحقيقة أن ذلك الخبرلا يمت للحقيقة بصلة.

عامر عامر يعلن وفاة علاء على لاعب الزمالك السابق

أعلن عامر عامر حارس الإنتاج الحربى وفاة علاء على نجم الزمالك وبتروجت السابق بعد صراع مع المرض.