موجز المحافظات.. مقتل خفيرين ومواطن برصاص مجهول بالقليوبية

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

تفاصيل مقتل خفيرين ومواطن برصاص أطلقه مجهول فى طوخ بالقليوبية.. مصدر أمنى: الجانى فتح النار على الضحايا أثناء جلوسهم وفر هاربا.. والأجهزة الأمنية تفرض طوقا أمنيا لسرعة ضبط مرتكب الواقعة





"تعليم القليوبية" تحيل واقعة ضرب مدرس لطالب بالخرطوم للشئون القانونية



طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

حبس المتهم بإلقاء أسطوانة غاز على طفل فى المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات



الطفل

تخصيص 6679 فدان بالخارجة ضمن مبادرة "الرئيس" لزراعة أشجار النخيل



نخيل - أرشيفية

مراكز الشباب بشمال سيناء حلقة وصل بين "البائع والشارى".. تستقبل إنتاج الأسر المنتجة وتعرضه للجمهور.. الملابس والأكلات الشعبية أبرز المعروضات.. ووكيل مديرية الشباب: المعارض متاحة لكل المنتجين.. صور





بيع 8300 كراسة شروط للتجمعات التنموية بشمال سيناء لأبناء المحافظات



محافظ شمال سيناء - أرشيفية

إزالة 119 حالة تعدى على أملاك الدولة بالقليوبية و75 ببنى سويف



محافظ القليوبية

انطلاق موجة الإزالات الـ14 لمواجهة التعديات على أراضى الدولة بمدينة إسنا بالأقصر





صور.. توعية أصحاب صالونات الحلاقة للوقاية من انتشار الفيروسات الكبدية ببنى سويف





الأقصر تشهد انطلاق مُولد دير مار جرجس بجبل الرزيقات.. ويستمر 7 أيام



دير مار جرجس غرب الأقصر

صور.. قبطى بالأقصر يطلق مبادرة "رد الجميل" ويوزع حلوى المولد على المعلمين





محافظ الدقهلية: 800 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات جديدة لشباب الخريجين



الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية

السفير التشيكى بمصر يزور مركزى الفرافرة والداخلة لدعم مرضى السرطان



واحة الداخلة - أرشيفية

محافظ أسوان يشهد احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد.. صور



