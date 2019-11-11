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موجز الحوادث.. حفظ تحقيقات اتهام جنش بالتعدى على مصور.. و16 حكما حديثا للدستورية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 07:55 م
موجز الحوادث.. حفظ تحقيقات اتهام جنش بالتعدى على مصور.. و16 حكما حديثا للدستورية محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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نشر قسم الحوادث، باليوم السابع، اليوم الإثنين، عددا كبيرا من الأخبار، والقضايا، والأحداث الهامة، نرصد بعضها فى التقرير التالى:

تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها

أوشكت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، توجد تواريخ هامة مرتبطة بالدعوى منها.

16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا.. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية 16 حكما أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، خلال جلسة 2 نوفمبر الجارى.

أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمود صلاح، بحفظ التحقيقات فى اتهام محمود جنش حارس مرمى نادى الزمالك، بالاعتداء على مصور صحفى بعد تنازله وتصالحهما.
 

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، أستاذا جامعيا بإحدى كليات الطب، بوقف طعنه على قرار مجازاته بعقوبة الإنذار لسفره خارج البلاد دون الحصول على إذن سفر، جزائيًا لمدة شهر، لتقاعسه عن إحضار ما كلفت به المحكمة لمدة 5 جلسات .

تحقيقات مقتل سائق "توك توك" فى الجيزة: المتهمان خنقاه بحزام حتى فارق الحياة
أجرى المتهمين بقتل سائق "توك توك" فى الجيزة معاينة تصويرية للجريمة، وتبين من خلالها أنهما استدرجا المجنى عليه لمنطقة نائية، وخنقاه بحزام بنطال، وألقوا به في مياه إحدى المصارف المائية.
 

 


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