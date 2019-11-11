موجز الحوادث.. حفظ تحقيقات اتهام جنش بالتعدى على مصور.. و16 حكما حديثا للدستورية

كتب أحمد الجعفرى

نشر قسم الحوادث، باليوم السابع، اليوم الإثنين، عددا كبيرا من الأخبار، والقضايا، والأحداث الهامة، نرصد بعضها فى التقرير التالى:

تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها

أوشكت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، توجد تواريخ هامة مرتبطة بالدعوى منها.

16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا.. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية 16 حكما أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، خلال جلسة 2 نوفمبر الجارى.