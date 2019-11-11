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خالد صلاح
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موجز الاقتصاد.. تويتر تستطلع أراء عملائها فى سياسة لمحاربة المحتوى المضلل

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 07:28 م
موجز الاقتصاد.. تويتر تستطلع أراء عملائها فى سياسة لمحاربة المحتوى المضلل تويتر

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نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الاثنين، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها دعوة شبكة تويتر لعملائها للمشاركة بآرائهم فى السياسة الجديدة لتحديد نهج تعامله مع الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة، بالإضافة إلى تحقيق موقع على بابا أرقاما خرافية بمهرجان التسوق الصينى العالمى والمعروف باسم "يوم العزاب"، بلغت ما يزيد عن 31 مليار دولار فى أقل من 24 ساعة.

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

دعت شبكة تويتر، عملائها للمشاركة بآرائهم فى السياسة الجديدة لتحديد نهج تعامله مع الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة، وقالت الشركة فى بيان إن الاستبيان متوفر باللغات العربية والإنجليزية والهندية والإسبانية والبرتغالية واليابانية.

 

بعيدا عن البلاك فرايداى.. موقع على بابا يحقق مبيعات خرافية فى "يوم العزاب"

بعيدا عن موسم التخفيضات العالمى البلاك فرايداى Black Friday أو الإثنين الإلكترونى.. فإن موقع على بابا الصينى يبدو وكأنه يسير فى اتجاه مختلف وحده، حيث حقق أرقاما خرافية بمهرجان التسوق الصينى العالمى والمعروف باسم "يوم العزاب"، حيث حقق الموقع الصينى الشهير ما يزيد عن 31 مليار دولار فى أقل من 24 ساعة، وسط تخفيضات كبيرة بموسم التسوق وانفاق جنونى للمال من جانب المتسوقين.

 

نجيب ساويرس يعين رئيس عمليات جديد لأوراسكوم تيلكوم لبنان

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن تعيين هشام سبلينى رئيسًا للعمليات فى أوراسكوم تيلكوم لبنان إحدى شركاتها التابعة وشركة موبايل إنتريم كومبانى 1 ("ألفا") التى تقوم أوراسكوم تيلكوم لبنان بإدارتها.

 

تباين مؤشرات البورصة المصرية بالختام.. والأجانب يستحوذون على 33.6% من التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد إجازة المولد النبوى الشريف، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات محلية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 334 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 737.031 مليار جنيه.

 

قبل انطلاقها بأيام.. 3 خطوات عبر "البوابة الإلكترونية" تمكنك من تأدية العمرة

قبل أيام قليلة من انطلاق موسم العمرة الجديد للعام 1441هـ أطلقت وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة حملة توعية للمواطنين حول بوابة العمرة المصرية، والتى دشنتها الحكومة المصرية بقرار من مجلس الوزراء لتكون المنصة الوحيدة لتنظيم رحلات العمرة، حيث يبدأ العمل رسميا فى 20 نوفمبر الجارى.

 

البنك المركزى: ارتفاع التضخم الأساسى إلى 2.7% فى أكتوبر

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم الأساسى ارتفع إلى 2.7% على أساس سنوى فى أكتوبر من 2.6% فى سبتمبر الماضى.

 

المعهد القومى للإدارة يجرى اختبارات الدفعة الثانية من برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة

وأكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى لللإدارة أن الهدف من البرنامج التدريبى هو ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية الواعدة في الحكومة المصرية لتمكينهن لتبوء المناصب العليا، مضيفة أن البرنامج يسعى بشكل أساسي لزيادة حصة تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية القيادية في الحكومة المصرية.


موجز الاقتصاد

تويتر

معدلات التضخم

موقع على بابا

اخبار الاقتصاد

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تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

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