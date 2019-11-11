مواطنون يتهمون ابن عم الهارب محمد على بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه

وأتهم "أحمد. ع" طبيب، المتهم فى المحضر رقم 1836 لسنة 2019 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله التى حصل عليها من أجل توظيفها والبالغة مليون جنيه.

كما اتهم "عبد السلام. ا" مهندس، المذكور في المحضر رقم 1837 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة بالنصب عليه والاستيلاء على مليون و200 ألف جنيه.

كما اتهم كل من" محمد، ج" و" هشام. ا"، المذكور بالنصب عليهم فى مبلغ مليون جنيه لكلا منهما .

وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة إلى صحة الواقعة وحصول المذكور على مبالغ مالية من المواطنين بغرض استثمارها وتشغيلها.

فيما أحالت النيابة العامة بدمياط القضايا إلى محكمة جنح دمياط الجديدة ومن المقرر أن تنظر المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم يوم الأربعاء 13 نوفمبر.

يذكر أن المتهم من مواليد قرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط ومقيم بمدينة دمياط الجديدة.