مليار و188 مليون جنيه نصيب التأمين الصحى من ضرائب السجائر فى 3 أشهر

كتب عبد اللطيف صبح

بلغ نصيب رسوم التأمين الصحى من حصيلة الضريبة على القيمة المُضافة على السجائر خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2019/2020 (يوليو / سبتمبر 2019) مليار و188 مليون و900 ألف جنيه، مقابل 716 مليون و900 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2018/2019، بزيادة قدرها 472 مليون جنيه.

وقد بلغت جملة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة على السجائر المحلية خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2019، الربع الأول من العام المالى 2019/2020، 16 مليار و74 مليون و200 ألف جنيه، مقابل 14 مليار و760 مليون و100 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2018/2019.

وحققت مصلحة الضرائب المصرية زيادة قدرها مليار و315 مليون و100 ألف جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق، فيما بلغت جملة الحصيلة المتوقعة خلال الربع الأول من العام الجارى 11 مليارا و953 مليون و500 ألف جنيه، ما يعنى أن مصلحة الضرائب تمكنت من تحصيل 134% من الحصيلة المستهدفة.

وكشف بيان حصيلة الضرائب العامة وضرائب القيمة المُضافة، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2019/2020، عن الفترة (يوليو/سبتمبر 2019)، عن ارتفاع حصيلة ضرائب القيمة المُضافة المُحققة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى عن الربط الذى كان مُقررا بموازنة العام المالى، حيث بلغت تلك الزيادة 294.5 مليون جنيه بنسبة 100.4%.