مقتل 20 مسلحا من حركة "طالبان" جراء غارات جوية فى 5 أقاليم أفغانية

لقى 20 مسلحا من حركة طالبان الأفغانية مصرعهم، جراء غارات جوية شنتها قوات الأمن على 5 أقاليم خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين عن مسؤولين عسكريين قولهم "إن القوات الأفغانية شنت غارة في إقليم (وردك) وسط أفغانستان أدت إلى مقتل 4 مسلحين، فيما أسفرت غارة أخرى في إقليم (باكتيا) شرق البلاد عن مقتل مسلحين اثنين".
ولفت المسؤولون إلى أن غارة مشابهة في إقليم (زابل) أسفرت عن مقتل 3 مسلحين، وفي إقليم (قندهار) قتل 9 آخرون، بينما قتل مسلحان في إقليم (هلمند).
من جانبها، لم تعلق حركة طالبان على تلك الغارات حتى الآن.
مقتل 20 مسلحا من حركة "طالبان" جراء غارات جوية فى 5 أقاليم أفغانيةالإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:44 ص
الشرطة الأفغانية
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لقى 20 مسلحا من حركة طالبان الأفغانية مصرعهم، جراء غارات جوية شنتها قوات الأمن على 5 أقاليم خلال الساعات الـ24 الماضية.
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