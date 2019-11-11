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مقتل عامل وإصابة 2 فى مشاجرة بسبب الخلاف على الميراث بالمنوفية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:00 م
مقتل عامل وإصابة 2 فى مشاجرة بسبب الخلاف على الميراث بالمنوفية مشاجرة - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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لقى عامل مصرعه، وأصيب شخصان آخران، نتيجة مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغ من مستشفى تلا المركزى، يفيد بوصول "م. ف. ا" 25 عاما، جثة هامدة متأثرا بإصابته بجرح نافذ فى الرقبة، و"ا.ا" 55 عاما  مصابا بجروح باليد والقدم "م. ا. ا" 65 عاما ، مصابة بجروح نافذة بالقدم.

بالانتقال والفحص، وبسؤال المصابين اتهموا "ط. ش.ا.ا"، بإحداث إصاباتهم، بسبب خلافات علي الميراث، وتم تحرير  بالواقعة، وبالعرض علي نيابة تلا أمرت بدفن الجثمان .

 

 


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