معاريف: ارتفاع نسبة الجنود المسرحين من الخدمة العسكرية بالجيش الاسرائيلى

كتب- هاشم الفخرانى

كشف تقرير أعدته صحيفة "معاريف" العبرية وجود ارتفاع كبير في نسب الجنود المسرحين من الخدمة العسكرية بسبب تعرضهم لمشاكل نفسية.

وذكرت الصحيفة أن معطيات تجنيد العام الماضي 2018 تشير إلى وجود ارتفاع بنسبة 30% في عدد الجنود المسرحين بسبب مشاكل نفسية حيث بلغ عدد الجنود المسرحين 4500، مقارنة بالعام الذي سبقه 2017 والذي وصل عدد الجنود المسرحين فيه الى 3500 جندي.

وتشير الإحصائيات إلى ان قرابة نصف الجنود المسرحين هم من اليهود المتدينين "الحريديم" الذين يرفضون الخدمة العسكرية بشكل عام، بينما يعجز الجيش عن الوقوف على أسباب كل هذا الارتفاع في المشاكل النفسية التي يعاني منها الجنود وبخاصة قبل التجنيد حيث يحضر الجنود تقارير طبية معهم ليتم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية.

في حين نقل عن ضباط كبار قولهم بأن المسألة تكمن في السهولة التي يتم التعامل بها مع تقارير من أطباء نفسيين حيث يحضر الجنود تقارير طبية من أطباء نفسيين قبيل وصولهم إلى مراكز التجنيد حيث يتم إعفاؤهم بعدها من الخدمة العسكرية.

وفي إعقاب ذلك ينوي الجيش استخدام وسائل تحقيق وتقصي حول كل حالة وحالة من الجنود للوقوف على الإعفاءات الممنوحة وهل يعاني الجنود فعلياً من مشاكل نفسية أم أنها حجج للتهرب من الخدمة.