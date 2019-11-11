سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:29 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

مضاعفات الإصابة بالبهاق قصور الغدة الدرقية ومشاكل العين والاكتئاب

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:00 م
مضاعفات الإصابة بالبهاق قصور الغدة الدرقية ومشاكل العين والاكتئاب مرض البهاق
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

البهاق من الأمراض التى تسبب ضيق نفسى شديد عند المصابين به لنه يفقد الجلد لونه الطبيعي مما يؤثر على مظهر الشخص الخارجى  ، يعتبر الكثير من الناس أن البهاق يمثل مشكلة تجميلية لكن البهاق هو أكثر من مجرد مشكلة تجميلية فهو حالة طبية.

يصاب الأشخاص بالبهاق عندما يهاجم الجسم الخلايا الصباغية الخاصة به ، والخلايا التي تعطي البشرة والشعر ومناطق أخرى من لون الجسم، وفقا لما اكده موقع الأكاديمية الأمريكية لطب الجلد، تعيش هذه الخلايا في الجلد والشعر والشفتين والفم من الداخل والأنف والأعضاء التناسلية والمستقيم والعينين والأذن الداخلية.

 

20180515134530298

عندما يهاجمهم الجسم ، قد تكون النتيجة بضع بقع فاتحة اللون على الجلد وقد ينتشر الأمر على نطاق أوسع فى باقى اجزاء الجسم، الشعر يمكن أن تتطور خط أبيض يمكن أن يحدث هذا للشعر في أي مكان على الجسم ، بما في ذلك الجزء العلوي من الرأس أو الحاجب أو الرموش، إذا هاجم الجسم هذه الخلايا في الأذن الداخلية ، فقد يصاب الشخص بفقدان السمع.

ما الذي يجعل الجسم يهاجم هذه الخلايا غير مفهومة بالكامل قد يكون البهاق من أمراض المناعة الذاتية، تحدث هذه الأمراض عندما يهاجم الجهاز المناعي للشخص عن طريق الخطأ جزءًا من الجسم.

عند الإصابة بمرض البهاث فان المريض معرض لخطر الإصابة بامراض اخرى مرتبطة بالبهاق اهمها فقدان السمع والغدة الدرقيه ومشاكل العين.

 

مرض الغدة الدرقية
 

الغدة الدرقية هو عضو على شكل فراشة في الرقبة، بعض الناس الذين يعانون من البهاق يصابون بمرض الغدة الدرقية، يمكن لفحص الدم معرفة ما إذا كانت الغدة الدرقية تعمل جيدا من عدمه، إذا لم يكن الأمر كذلك ، يمكن أن يساعد الدواء في تخفيف الأعراض ، مثل الشعور بالبرد عندما يشعر الآخرون بالراحة والتعب والإمساك وصعوبة فقدان الوزن.

فالأشخاص الذين يعانون من البهاق لديهم مخاطر أكبر في الإصابة ببعض الحالات الطبية الأخرى مثل حروق الشمس المؤلمة على الجلد الذي فقد لونه.

 

فقدان السمع

 

2018_1_1_23_33_56_98

 

الأذن الداخلية تحتوي على الخلايا الصبغية  وهى الخلايا التي تعطي البشرة وأجزاء أخرى من لون الجسم،  إذا هاجم الجسم هذه الخلايا في الأذن، فقد يحدث فقدان السمع، تشير التقديرات إلى أن ما بين 12 ٪ و 38 ٪ من المصابين بالبهاق يعانون من بعض فقدان السمع.

 

مشاكل في العيون
 

بعض المصابين بالبهاق يعانون من تغيرات  في رؤيتهم وإنتاج غير طبيعي للدموع.

 

أمراض المناعة الذاتية
 

 بعض الأشخاص الذين يعانون من البهاق يصابون بمرض المناعة الذاتية يمكن أن يساعد التعرف على هذه الأمراض في وقت مبكر أن يكون هناك فرصة فى العلاج.

 

القلق والاكتئاب
 

 وجد الباحثون أن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من البهاق غالباً ما يشعرون بالقلق والخجل من الآخرين مما قد يؤدي إلى الاكتئاب.


البهاق

بهاق

مرض البهاق

مرض رامى جمال

رامى جمال

مضاعفات البهاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة