مضاعفات الإصابة بالبهاق قصور الغدة الدرقية ومشاكل العين والاكتئاب

كتبت هند عادل

البهاق من الأمراض التى تسبب ضيق نفسى شديد عند المصابين به لنه يفقد الجلد لونه الطبيعي مما يؤثر على مظهر الشخص الخارجى ، يعتبر الكثير من الناس أن البهاق يمثل مشكلة تجميلية لكن البهاق هو أكثر من مجرد مشكلة تجميلية فهو حالة طبية.

يصاب الأشخاص بالبهاق عندما يهاجم الجسم الخلايا الصباغية الخاصة به ، والخلايا التي تعطي البشرة والشعر ومناطق أخرى من لون الجسم، وفقا لما اكده موقع الأكاديمية الأمريكية لطب الجلد، تعيش هذه الخلايا في الجلد والشعر والشفتين والفم من الداخل والأنف والأعضاء التناسلية والمستقيم والعينين والأذن الداخلية.

عندما يهاجمهم الجسم ، قد تكون النتيجة بضع بقع فاتحة اللون على الجلد وقد ينتشر الأمر على نطاق أوسع فى باقى اجزاء الجسم، الشعر يمكن أن تتطور خط أبيض يمكن أن يحدث هذا للشعر في أي مكان على الجسم ، بما في ذلك الجزء العلوي من الرأس أو الحاجب أو الرموش، إذا هاجم الجسم هذه الخلايا في الأذن الداخلية ، فقد يصاب الشخص بفقدان السمع.

ما الذي يجعل الجسم يهاجم هذه الخلايا غير مفهومة بالكامل قد يكون البهاق من أمراض المناعة الذاتية، تحدث هذه الأمراض عندما يهاجم الجهاز المناعي للشخص عن طريق الخطأ جزءًا من الجسم.

عند الإصابة بمرض البهاث فان المريض معرض لخطر الإصابة بامراض اخرى مرتبطة بالبهاق اهمها فقدان السمع والغدة الدرقيه ومشاكل العين.

مرض الغدة الدرقية



الغدة الدرقية هو عضو على شكل فراشة في الرقبة، بعض الناس الذين يعانون من البهاق يصابون بمرض الغدة الدرقية، يمكن لفحص الدم معرفة ما إذا كانت الغدة الدرقية تعمل جيدا من عدمه، إذا لم يكن الأمر كذلك ، يمكن أن يساعد الدواء في تخفيف الأعراض ، مثل الشعور بالبرد عندما يشعر الآخرون بالراحة والتعب والإمساك وصعوبة فقدان الوزن.

فالأشخاص الذين يعانون من البهاق لديهم مخاطر أكبر في الإصابة ببعض الحالات الطبية الأخرى مثل حروق الشمس المؤلمة على الجلد الذي فقد لونه.

فقدان السمع

الأذن الداخلية تحتوي على الخلايا الصبغية وهى الخلايا التي تعطي البشرة وأجزاء أخرى من لون الجسم، إذا هاجم الجسم هذه الخلايا في الأذن، فقد يحدث فقدان السمع، تشير التقديرات إلى أن ما بين 12 ٪ و 38 ٪ من المصابين بالبهاق يعانون من بعض فقدان السمع.

مشاكل في العيون



بعض المصابين بالبهاق يعانون من تغيرات في رؤيتهم وإنتاج غير طبيعي للدموع.

أمراض المناعة الذاتية



بعض الأشخاص الذين يعانون من البهاق يصابون بمرض المناعة الذاتية يمكن أن يساعد التعرف على هذه الأمراض في وقت مبكر أن يكون هناك فرصة فى العلاج.

القلق والاكتئاب



وجد الباحثون أن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من البهاق غالباً ما يشعرون بالقلق والخجل من الآخرين مما قد يؤدي إلى الاكتئاب.