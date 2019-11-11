مصلحة السجون: مبادرات الرئيس أفرجت عن 20 ألف غارم خلال عام.. فيديو وصور

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، العديد من المبادرات الإنسانية كان أبرزها سجون بلا غارمين وغارمات، ساهمت في الإفراج عن 20188 غارما وغارمة و19490 نزيل بعفو رئاسي ونحو 15 الف سجين بإفراج شرطي خلال 2019.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، في كلمة له، بالمنتدى الثالث للسجون المنعقد بسجون طرة، أن جميع نزلاء السجون مودعون بناءً على قرارات قانونية، وتم تقديم نحو 5 آلاف جرعة علاجية لمن ثبت اصابتهم بفيرس سي.

وأردف "رئيس قطاع السجون"، نعمل على التدريب المستمر للنزلاء وتعديل بعض القوانين بما يواكب العصر الحديث ، وتطوير البنية الأساسية للسجون من خلال الاهتمام بالمباني وتعديل المقررات الغذائية، والارتقاء بأوجه الرعاية الطبية والتعليمية والثقافية والرياضة والترفيهية، والاستمرار في تنظيم الادارة الطبية، حيث يتم تقديم رعاية طبية شاملة واستحداث تخصصات جديدة وزيارة اعداد الاسرة ، وبلغ إجمالى العمليات 780 عملية وعرض 10 الاف نزيل على المستشفيات الخارجية.

وتابع ، نسمح للسجناء باستكمال التعليم ، حيث بلغ المتعلمين 8215 نزيلا، وتم صرف معاشات وإعانات لأسر السجناء بأكثر من 62 مليون جنيه، ونعمل على الارتقاء بالسجناء وتطوير العملية الإنتاجية، من هلال 3400 فدان ، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونظمت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، المنتدى الثالث للسجون المصرية بحضور عدداً من القيادات الأمنية والإعلاميين والصحفيين.

وشارك فى الفعالية، العديد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية بالداخلية وقطاع السجون.

وشهدت السجون المصرية مؤخراً تطور كبير، سواء في المباني وأماكن التريض والمستشفيات أو في أماكن التأهيل للنزلاء، وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تطورا كبيرا وفقا المعايير الدولية يتم تطبيقها فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.