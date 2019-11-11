مصرع شاب وإصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى بترعة الكسارة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

استقبلت مستشفى الصالحية الجديدة، جثة شاب وأربعة مصابين، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى كانت تقلهم فى ترعة الكسارة طريق "الصالحية الجديدة - صان الحجر "".

وقال الدكتور عصام فرحات ، مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية ، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقى العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور هشام مسعود ، وكيل وزارة الصحة، مضيفا أنه تم التحفظ على الجثة وهى لشاب عمرة 30 سنة بمشرحة المستشفى، لحين استخراج تصريح الدفن تحت اشراف النيابة .