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مصدر أمنى: لا شبهة جنائية فى سقوط طالبة من نافذة مدينة الطالبات بالجيزة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 07:32 ص
مصدر أمنى: لا شبهة جنائية فى سقوط طالبة من نافذة مدينة الطالبات بالجيزة سقوط طالبه - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية فى واقعة سقوط طالبة بكلية الطب البيطرى من شرفة مدينة الطالبات الخاصة بجامعة القاهرة، مما أسفر عن مصرعها.

وأضاف المصدر، أن الطالبة لمياء محمد اختل توازنها، مما أسفر عن سقوطها ومفارقتها الحياة، نافيا أن يكون الحادث به شبهة انتحار.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إجراء معاينة لموقع الحادث، والاستماع لأقوال زميلات الضحية، اللاتى أكدن أن الحادث قضاء وقدر.

وأعلنت جامعة القاهرة، فى بيان صحفى، وفاة الطالبة لمياء محمد السيد إبراهيم، بكلية الطب البيطري الفرقة الثالثة، إثر سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.

وتقدمت الجامعة بأحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيدة، مضيفة: "نسأل الله تعالى أن ينزل على ذويها الصبر والسلوان"، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأضافت الجامعة إنه سوف تقام صلاة الجنازة غدًا على الفقيدة بمسجد مدينة الطالبات بحضور رئيس الجامعة وكل قيادات الجامعة.

 
 
 

 


مصرع طالبة جامعية

جامعة القاهرة

المدينة الجامعية

سقوط من النافذة

أمن الجيزة

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