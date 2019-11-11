مصدران: الكويت تخفض أسعار بيع النفط الخام لآسيا فى ديسمبر

قال مصدران بقطاع النفط اليوم الاثنين، إن الكويت خفضت أسعار البيع الرسمية لخام التصدير الرئيسى فى ديسمبر إلى 1.65 دولار فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة، بانخفاض 35 سنتا للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.
أضاف المصدران أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز الكويتي لشهر ديسمبر إلى خمسة دولارات للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، بزيادة 1.50 دولار عن الشهر السابق.
يأتي رفع الكويت لسعر الخام الخفيف الممتاز عقب تحرك السعودية لرفع سعر البيع الرسمي لخامات العربي الخفيف جدا والعربي الممتاز والعربي الخفيف للعملاء في آسيا في سبتمبر.
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