مصدران: الكويت تخفض أسعار بيع النفط الخام لآسيا فى ديسمبر

رويترز

قال مصدران بقطاع النفط اليوم الاثنين، إن الكويت خفضت أسعار البيع الرسمية لخام التصدير الرئيسى فى ديسمبر إلى 1.65 دولار فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة، بانخفاض 35 سنتا للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.