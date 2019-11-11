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مشروعك بالخارجة يمول 17 مشروعا جديد لصالح شباب الخريجيين

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:06 م
مشروعك بالخارجة يمول 17 مشروعا جديد لصالح شباب الخريجيين المهندس مجدى الطماوى
كتب فريق المحافظات

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أعلن المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، ، اليوم الاثنين، عن توفير 42 فرصة عمل مباشرة من تمويل 17 مشروعًا ببرنامج "مشروعك".

وأكد مجدي، أن إجمالى تكلفة المشروعات التى جرى تمويلها تصل الى مليون و697 الف جنيه، كما أن الوحدة المحلية تدعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتعمل على خلق آفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

وأوضح رئيس مركز الخارجة، فى بيان أن هذا الدعم انعكس إيجابيا على بعض المشروعات والتى استطاعت أن تنمو بشكل كبير وتتحول من مشروعات صغيرة إلى مشروعات متوسطة وكبيرة تضم الكثير من العمالة منها مشروعات معارض موبيليا، محلات بيع مواد غذائية، أكشاك، صيدليات، كافيتريات،أعلاف، مكاتب مقاولات، مشروعات منزلية.

وأشار إلى، أن تجربة مشروعك شجعت العديد من الشباب على تحقيق أحلامهم من خلال توفير الدعم اللازم لهم، مضيفًا أن الباب مفتوح أمام الجميع للتقدم بطلب التمويل اللازم لمشروعاتهم.

 

 

 


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