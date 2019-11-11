مشروبات وأطعمة تزيد من راحة معدتك لمرضى عسر الهضم أبرزها الكرفس

كتبت فاطمة ياسر

عسر الهضم مشكلة يتعرض للإصابة بها الكثيرون، وهذا الأمر يتسبب في زيادة فرص الإصابة بقرح المعدة في حالة إهمال العادات اليومية التي يجب عليك القيام بها.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل الأطعمة التي تساهم في شعور المعدة بالارتياح، وتساهم بشكل كبير في تقليل الشعور بأي مشاكل صحية في المعدة، وذلك وفقا لموقع "healthline و webmed".

أوضحت الكثير من التقارير الحديثة علي دور تناولك للماء بالليمون فهي مدر طبيعي للبول، وأيضا تساهم بشكل كبير في تقليل نسبة الأملاح في الجسم، وتعمل على تنقيته، والحد من التعرض للانتفاخ، ويزيد من شعورك بالراحة.

كما أشارت الدراسات الحديثة علي دور الكرفس في الحفاظ والحد من الإصابة بالعسر الهضمي، وتقوية جدار المعدة والحد من الإصابة بأي مشاكل صحية في الأمعاء ويعمل الكرفس على تسهيل الهضم والحد من الغازات.

يعد الزبادي من أفضل الخيارات التي ينصح بالقيام بها، لتجنب مشاكل المعدة والأمعاء، ولذا عليك كوبا من الزبادي يوميا قبل النوم، وأيضا يمكنك تناول كوبا من مشروب الزنجبيل فهو من الحيل الجيدة التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، ويخلصك من الغازات وأيضا يساهم بشكل كبير في الشعور بالراحة.