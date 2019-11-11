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مستشفيات بريطانية رائدة بأمراض القلب والرئة توقّع شراكةً مع جامعة عين شمس

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:51 م
مستشفيات بريطانية رائدة بأمراض القلب والرئة توقّع شراكةً مع جامعة عين شمس جانب من زيارة الوفد الطبى البريطانى
كتبت رباب فتحى

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وقّعت مستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد بلندن مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية مع مستشفى جامعة عين شمس، إحدى أكبر المؤسسات الطبية التعليمية فى إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب بيان من السفارة البريطانية اليوم.

 وتلتزم مستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد بموجب هذه الاتفاقية بإعداد وتقديم تقييمات الخدمات المُقدمة، وخطة تطوير خدمات جراحة القلب والرئة المقرر تقديمها فى مستشفى جامعة عين شمس، بالإضافة إلى تقديم أبحاث مشتركة.

 وأوضح البيان أن الهدف الرئيسى من هذه الشراكة الاستراتيجية هو تشجيع التدريب والبحوث لتعزيز وتمكين البرامج السريرية فى جامعة عين شمس. تهدف تقييمات الخدمات – على وجه التحديد – إلى تطوير وتقديم خدمات استثنائية ومستدامة فى مجال جراحات الشريان الأورطى فى جامعة عين شمس.

 سيعمل فريق مستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد مع شركائهم فى جامعة عين شمس لتقديم خدمات عالمية المستوى فى مجال أمراض القلب والرئة فى مستشفى الجامعة من خلال استخدام نهج متعدد التخصصات إلى جانب التميز فى مجال الرعاية السريرية والتعليم والبحوث.

 وصل وفد بريطانى من كبار الأطباء ومديرى خدمات الرعاية السريرية من مستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد إلى مصر فى زيارة هذا الأسبوع لتوقيع اتفاقية الأبحاث المشتركة وبدء المراحل الأولى من الشراكة.

 وقال السفير البريطانى فى مصر السير جيفرى آدامز قائلًا: "يسعدنى أن تتعاون مستشفى جامعة عين شمس مع مستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد. يشكل اتحاد مستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد أكبر مركز لعلاج أمراض القلب والرئة فى المملكة المتحدة. أن هذه الاتفاقية ستساعد مؤسستين بارزتين على توحيد جهودهما من أجل تقديم خدمات عالمية المستوى فى مجال أمراض القلب للمواطنين المصريين."

 قال ديفيد شيرمبتون – العضو المنتدب لمستشفى رويال برومبتون وهيرفيلد للمرضى الخصوصيين: "يتطلع العاملون بمستشفى رويال برومبتون وهيرفيلد للعمل مع زملائهم فى مستشفى جامعة عين شمس من أجل الاستفادة من خدمات القلب المتخصصة لديهم. نحن نتطلع إلى شراكة ناجحة بين مؤسستينا ونأمل أن تؤدى هذه الاتفاقية إلى مزيد من التعاون المثمر فى المستقبل."

 أفاد البروفيسور جون بيبر – جراح القلب بمستشفيات ريوال برومبتون وهيرفيلد: " يسعدنا التعاون مع زملائنا فى جامعة عين شمس من أجل تقديم الأفضل فى مجال خدمات القلب المتخصصة لشعب مصر."


مصر

جامعة عين شمس

السفير البريطانى بالقاهرة

جيفرى ادامز

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