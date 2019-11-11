مساعد وزير الداخلية: تأهيل السجناء وشغل أوقاتهم بعمل مفيد

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء علاء الأحمدى، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، إن الوزارة اولت اهتماما فرديا بالمؤسسات العقابية، وحرصت على صقل خبرات الضباط والأفراد العاملين بالسجناء، والاهتمام بالسجين بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية .

وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى كلمة له، بالمنتدى الثالث للسجون المنعقد بـ سجون طرة ، حرصنا على تأهيل السجناء وشغل أوقاتهم بكل ما هو مفيد، فضلا عن الاهتمام بالسجناء من ذوى الإعاقة، والاهتمام بأسر السجناء لحين خروج العائل لهم، والاهتمام بالسجين بعد خروجه من السجن .

ونظمت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، المنتدى الثالث للسجون المصرية بحضور عدداً من القيادات الأمنية والإعلاميين والصحفيين.

وشارك فى الفعالية، العديد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية بالداخلية وقطاع السجون.

وشهدت السجون المصرية مؤخراً تطور كبير، سواء فى المبانى وأماكن التريض والمستشفيات أو في أماكن التأهيل للنزلاء، وحرصت وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تطورا كبيرا وفقا المعايير الدولية يتم تطبيقها فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.