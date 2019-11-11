سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:36 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

مرضى التصلب العصبى المتعدد المصابين بالاكتئاب أكثر عرضة لتدهور الصحة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:00 م
مرضى التصلب العصبى المتعدد المصابين بالاكتئاب أكثر عرضة لتدهور الصحة التصلب المتعدد
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشير دراسة أجريت في معهد كارولينسكا بالسويد في السويد إلى أن المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد (MS) الذين يعانون أيضًا من الاكتئاب هم أكثر عرضة لتطور المرض من غير المصابين بالمرض العقلى.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قال الباحثون إن النتائج تسلط الضوء على الحاجة إلى الاعتراف المبكر والعلاج من أعراض الاكتئاب في المرضى الذين يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد.

 

وهناك أكثر من مليوني شخص على مستوى العالم يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد ، وهو المرض الذي كثيرا ما يضعف القدرة على المشي والتحرك.

 

ومن المعروف جيدًا أن الاكتئاب هو عامل خطر لمرض التصلب العصبي المتعدد وأنه أكثر شيوعًا لدى المصابين بالمرض، لكن لم يكن من المؤكد حتى الآن ما إذا كان يمكن ربط المرض العقلي بمعدل تطور مرض التصلب العصبي المتعدد.

 

وفي هذه الدراسة ، قارن الباحثون مسار المرض في حوالي 1800 من مرضى التصلب العصبي المتعدد الذين كانوا يعانون من الاكتئاب مع حوالي 7900 من مرضى التصلب العصبي المتعدد الذين لم يصابوا بالاكتئاب على مدى فترة تصل إلى 13 عامًا.

 

ووجد الباحثون أن مرضى التصلب العصبي المتعدد المصابين بالاكتئاب لديهم خطر أعلى بنسبة 90% تقريباً لتدهور الصحة واستخدام العكاز للحركة والمشى من أولئك الذين لم يكونوا مكتئبين، مما يشير إلى أن مرض التصلب العصبي المتعدد في حد ذاته ليس بالضرورة سبب الاكتئاب ، وفقًا للباحثين.

 


اعراض التصلب المتعدد

التصلب المتعدد

التصلب العصبى المتعدد

اعراض التصلب العصبى المتعدد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم يتعاونان مع رامي جمال فى أغنية جديدة

أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم يتعاونان مع رامي جمال فى أغنية جديدة

أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن

عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن

رامى صبرى داعما لرامى جمال: ربنا موجود وشد حيلك وسمعنا فنك الجميل

رامى صبرى داعما لرامى جمال: ربنا موجود وشد حيلك وسمعنا فنك الجميل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة