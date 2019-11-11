مرصد الكهرباء: 21 ألف 700 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ امس الاحد 24 ألف 900 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الاثنين 24 ألف 700 ميجا وات.
وتوقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الاثنين قدرها 21 ألف 700 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
مرصد الكهرباء: 21 ألف 700 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليومالإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:50 م
مرصد الكهرباء
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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ امس الاحد 24 ألف 900 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الاثنين 24 ألف 700 ميجا وات.
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