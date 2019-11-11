محكمة ماليزية تطالب رئيس الوزراء السابق بالرد على 7 اتهامات موجهة إليه

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طالبت المحكمة الوسطى بالعاصمة الماليزية ، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبدالرزاق بالرد على 7 اتهامات موجهة إليه بالفساد.

وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية، أن قرار القاضى جاء بعد ثبوت صحة الادعاء ضد عبدالرزاق فيما يتعلق بـ3 اتهامات بالفساد، و3 اتهامات أخرى بتبييض الأموال، واتهام واحد بإساءة استخدام السلطة فى صندوق شركة "إس. أر. سى" المحدودة، لافتة إلى أن قيمة الفساد قدرت بـ42 مليون رنجيت ماليزى حوالى 10 ملايين دولار أمريكى.

وتعتبر شركة "إس. أر. سى" المحدودة التابعة لشركة منبثقة عن شركة التنمية الماليزى (وان.ام.دي.بي) ، وتم وضعها تحت إشراف وزارة المالية الماليزية فى عام 2012.