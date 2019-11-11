محافـظ المنوفية يفتتح محطة رفع صرف صحى كفر العرب

المنوفية -محمد فتحى

افتتح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية محطة رفع صرف صحى كفر العرب بقويسنا ، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فرع المنوفية ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وممثلى الشركات المنفذة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى القرية.

وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمحطة ، وشهد تجارب التشغيل وإستمع إلي شرح مفصل من رئيس الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن المحطة والتي تتكون من ( محطة رفع – شبكات انحداربطول 3.5 كم لقرية كفر العرب ،13 كم لقرية أم خنان باجمالى طول 16.5 كم - خط طرد بطول اجمالى 1.2 كم ) بتكلفة تقديرية 40 مليون جنية، وقد تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتم التسليم الابتدائى ، ويخدم المشروع عدد من القري هى" كفر العرب – أم خنان- العجايزة "، ويستفيد منها 28 ألف نسمة .هذا وقد أشاد المحافظ بالجهد المبذول ووجه الشكر للقائمين على تنفيذ تلك المشروع، مؤكداً أن الدولة تعمل وفق خطط مدروسة ومتكاملة وهدفها الأول المواطن والعمل على تقديم الخدمات بشكل أفضل.

وفى ذات السياق تفقد محافظ المنوفية مشروع محطة معالجة صرف صحى أم خنان وروافعها بقويسنا ، وأستمع المحافظ إلي شرح مفصل عن المحطة والتي تتكون من ( المدخل والمصافى والراسب الرملى ، وحدة المعالجة الرئيسية (R.B.C) وتشمل " أحواض الترسيب – الحمأة المعادة – أحواض مزج الكلور " – أحواض التجفيف – مبنى التوليد – مبنى المخزن والورشة – المبنى الادارى – غرفة الحارس " هذا وتعمل المحطة بطاقة 8 آلاف م3/يوم ، بتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه ، وقد تم نهوالأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتم التسليم الابتدائى .

كما تخدم المحطة قري أم خنان وتوابعها " طه شبرا – أم خنان – شبراقبالة – العجايزة – كفر زين الدين – كفر العرب – منشاة أم خنان – كفر أبشيش" ويستفيد منها 200 ألف نسمة .هذا وقد وجه الأهالى الشكر لمحافظ المنوفية لسعيه الدائم للتواصل معهم والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

و أكد المحافظ حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحى والتي تعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة ، كما أكد على أن خدمة الصرف الصحى من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة ،مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.