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محافظ كفر الشيخ يُمهل رؤساء المدن 72 ساعة لتطهير 346 صفاية أمطار بالمحافظة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:00 ص
محافظ كفر الشيخ يُمهل رؤساء المدن 72 ساعة لتطهير 346 صفاية أمطار بالمحافظة الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه أمهل رؤساء المدن  المرور على صفايات مدن المحافظة لتلافى ملاحظات لجنة المتابعة، عقب تلقيه تقريرها عن مدن الرياض، سيدى غازى، الحامول، بيلا، بلطيم، مصيف بلطيم، برج البرلس استعدادات المحافظة لموسم الأمطار.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تبين للجنة المتابعة وجود 79 صفاية بالرياض، منها بشارع الكنيسة، وعددها 14 صفاية بطول الشارع حوالى 500 متر تقريباً، وتبين أن معظم الصفايات تحتاج لتطهير، كما يوجد 65 صفاية أخرى منتشرة بأنحاء المدينة، وتبين أن معظم الصفايات الأخرى المنتشرة بأنحاء المدينة تحتاج إلى تطهير لمواجهة موسم الأمطار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تبين أن صفايات المطر الموجودة بمدينة سيدى غازى، وعددها 135 صفاية، وتبين تطهير معظم الصفايات، بشارع الوحدة بـ 10 صفايات بطول 350 متر، وتم تطهير شوارع فرعية لشارع الوحدة لـ 35 صفاية، ومنطقة طلعت عليبه بـ30 صفاية، وشارع النقطة بمنطقة النقطة بـ 25 صفاية، ومنطقة شارع المواسير والشوارع الفرعية بـ 20 صفاية، ولم يتم تطهير الصفايات بالشارع العمومى المزدوج بـ 15 صفاية، ويوجد أعمال حفر تليفونات بذات الطريق، وتبين أن بعض الصفايات الأخرى المنتشرة بأنحاء المدينة أيضاً تحتاج إلى تطهير لمواجهة موسم الأمطار.

وقال محافظ كفر الشيخ، أما بمدينة الحامول تبين، أن صفايات المطر الموجودة بالمدينة ٤٠ صفاية بشارع العاشر من رمضان، وتبين تطهير معظم الصفايات، وأيضاً شاركت اللجنة فى تطهير بعض الأخر بطول الشارع بحوالى ١كم تقريباً، ويوجد صفاية مطر أمام موقف السيارات بشارع جمال عبد الناصر، وتبين أنه لا يوجد صفايات مطر إلا بشارع العاشر من رمضان وصفاية وحيدة بشارع جمال عبد الناصر، كما يوجد حوالى 5 صفايات أخرى بشارع العاشر من رمضان، تحتاج إلى تطهير لمواجهة موسم الأمطار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ويوجد بمدينة بيلا،٣٠ صفاية بشوارع (النيل بـ ٦ صفايات، وشارع عبد المنعم رياض بـ ٢ صفايات، وشارع الثورة بـ٦ صفاية، وشارع الجمهورية بـ ٤ صفايات، وشارع ميدان التحرير بـ ٢ صفاية، وشارع المستشفى بـ ٣ صفاية، وشارع ٢٣ يوليو بـ ٣ صفايات، وشارع الأهرام بـ ٤ صفايات، وتبين تطهير معظم الصفايات بها، بنسبة تصل إلى حوالى ٨٠٪، وسوف يتم تطهير باقى الصفايات خلال أسبوع من تاريخ معاينة اللجنة لمواجهة موسم الأمطار.

وكشف المحافظ كما بين التقرير، بالمرور على مدينة بلطيم تبين أن، صفايات المطر الموجودة بالمدينة 80 صفاية بشوارع (الكورنيش بـ 35 صفاية، وشارع جمال عبد الناصر بـ 16 صفايه، وشارع بورسعيد بـ 10 صفايات وشارع التحرير 8 بـ صفايات، والمنطقة الشرقية بالمدينة بـ 8 صفايات، والموقف الغربي، وطريق البرج القديم بـ3 صفايات) وتبين أنه تم تطهير حوالى 60% تقريبا من الصفايات بها، وسوف يتم تطهير باقى الصفايات خلال أسبوع من تاريخ معاينه اللجنة لمواجهة موسم الأمطار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، وبالمرور على مدينة مصيف بلطيم، تبين أن الصرف الصحى لا يعمل حاليا حيث لم يتم الانتهاء منه، ويتم رفع مياه الأمطار عن طريق سيارات الكسح وعددها 3 سيارات، ومواتير كوبوتا مجهزة بالخراطيم اللازمة بـ 8 مواتير و 2 غاطس كهربائى مجهز بالخراطيم، وتبين أنه لم يتم الانتهاء من شبكة الصرف الصحى ويتم رفع مياه الأمطار بالمعدات.

وقال محافظ كفر الشيخ، وبالمرور على مدينة برج البرلس تبين أن صفايات المطر الموجودة بمدينة برج البرلس 22 صفايه بطول الكورنيش والممتد بطول حوالى 2 كم تقريبا، كما يوجد 3 سيارات شفط مياه أمطار، و2 موتور شفط كوبوبتا بـ 4 بوصة مجهز بالخراطيم اللازمة، وكلها بحالة جيدة، وتبين أنه تم تطهير حوالى 80% تقريبا من الصفايات بها،  وسوف يتم تطهير باقى الصفايات خلال أسبوع من تاريخ معاينة اللجنة لمواجهة موسم الأمطار، مؤكداً أنهه كلف رؤساء المدن، بمراعاة عمل أغطية فيبر على الصفايات لحمايتها من الأتربة والأكياس، وحمايتها من الكسر، والمرور الدورى لتطهير الصفايات، وعمل الصيانة الفورية اللازمة لها، و مراعاه تصميم الصفايات بالأماكن المختلفة بالشارع، وزياده عدد الصفايات فى بعض المدن، وذلك لعدم وجود صفايات بالأماكن الحيوية بها وقت موسم الأمطار.


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