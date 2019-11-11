سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ كفر الشيخ يسلم 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا بالبرلس غدا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:30 ص
محافظ كفر الشيخ يسلم 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا بالبرلس غدا الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يسلم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ غدا الثلاثاء، 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا بمصنع الرمال السوداء بشرق البرلس، عقب إعادة الشركة المصرية للرمال السوداء إنشاء وفرش وتجهيز تلك المنازل كاملة التشطيب وتزويدها بالأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى مجانا للفئات المستهدفة من هذه الأسر بقرية الشهابية مقابل مصنع الرمال السوداء، تعظيما لدور المشاركة المجتمعية فى رعاية الأسرة الأكثر، بموقع مصنع الرمال السوداء بملاحة منيسى على الطريق الدولي الساحلي بشرق البرلس.

كما يتفقد ويفتتح المرحلة الأولى من مشروع استخلاص ركائز المعادن الاقتصادية عالية القيمة من الرمال السوداء بموقع التنجيم بغليون،وسيتم استخلاص 40 عنصر من المعادن خلال عام 2020، بمصنعي الرمالل السوداء بالشهابية وبالطريق الدولي بجوار محطة كهرباء البرلس.

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مصنع الرمال السوداء

محطة كهرباء

معان

ذوي الاحتياجات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: إقامة محطة كهرباء لخدمة مصنعي الرمال السوداء

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:18 م

محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:00 ص

محافظ كفر الشيخ: لا يوجد حالات التهاب سحائى.. ولدينا 8 قنوات للتواصل مع المواطن

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:29 م

صور.. محافظ كفر الشيخ يسلم بطاطين وحلوى المولد النبوى لـ80 من أمهات الأيتام

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:58 م

محافظ كفر الشيخ: إزالة تعديات على أراض زراعية وغلق كوبرى حفاظا على حياة المواطنين

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: اطلاق 5 قوافل طبية لجميع التخصصات بـ3 محافظات خلال أيام

الصحة: اطلاق 5 قوافل طبية لجميع التخصصات بـ3 محافظات خلال أيام

تعرف على عقوبة متهمة بتزوير أوراق للاستيلاء على أراض عقب وفاة أصحابها

تعرف على عقوبة متهمة بتزوير أوراق للاستيلاء على أراض عقب وفاة أصحابها

التنمية المحلية: بدء الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة اليوم

التنمية المحلية: بدء الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة اليوم

تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية

تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية

ننشر تفاصيل تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن مشروع قانون رصيد الإجازات

ننشر تفاصيل تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن مشروع قانون رصيد الإجازات

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة