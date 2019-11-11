محافظ كفر الشيخ يسلم 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا بالبرلس غدا

كفر الشيخ – محمد سليمان

يسلم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ غدا الثلاثاء، 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا بمصنع الرمال السوداء بشرق البرلس، عقب إعادة الشركة المصرية للرمال السوداء إنشاء وفرش وتجهيز تلك المنازل كاملة التشطيب وتزويدها بالأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى مجانا للفئات المستهدفة من هذه الأسر بقرية الشهابية مقابل مصنع الرمال السوداء، تعظيما لدور المشاركة المجتمعية فى رعاية الأسرة الأكثر، بموقع مصنع الرمال السوداء بملاحة منيسى على الطريق الدولي الساحلي بشرق البرلس.

كما يتفقد ويفتتح المرحلة الأولى من مشروع استخلاص ركائز المعادن الاقتصادية عالية القيمة من الرمال السوداء بموقع التنجيم بغليون،وسيتم استخلاص 40 عنصر من المعادن خلال عام 2020، بمصنعي الرمالل السوداء بالشهابية وبالطريق الدولي بجوار محطة كهرباء البرلس.