سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفرالشيخ: توفير لحوم بأسعار 60 جنيه للكيلو بالمدن والقرى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:36 م
محافظ كفرالشيخ: توفير لحوم بأسعار 60 جنيه للكيلو بالمدن والقرى شوادر اللحوم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، إقامة شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة تصل لـ 60 جنيه للكيلو، إضافة لتوفير السلع الغذائية المتعددة، لمحاربة الغلاء .

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ،إن عدد من المدن والقرى تشهد قوافل لمحاربة الغلاء، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعمل قوافل، تيسيراً على المواطنين، وتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، شهدت قافلة محاربة الغلاء، والتى نظمتها مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة بمدينة بيلا، بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء السلع الغذائية والتموينية والملابس الجاهزة والأدوات المنزلية ، واللحوم، بتخفيضات تصل ل 30%،لتخفيف العبء عن أهالينا.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه لن تتحقق التنمية المستدامة إلا بالدولة والمجتمع المدنى معاً، لافتاً أن أعلى نوع من أنوع العطاء أن تقوم مؤسسة من مؤسسات الشباب بتقديم المواد والسلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، بهدف خدمة المواطن فى القرى الفقيرة، والأسر الأكثر احتياجاً والفئات المستهدفة دون أدنى مقابل ، مشيراً إلى أن الشباب بهذه المؤسسة متطوعين دون مقابل، فى اطار مشاركة المجتمع المدني، بالتعاون مع أجهزة المحافظة.

 

 


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

شوادر بيع اللحوم

توفير السلع الغذائية بكفر الشيخ

محاربة الغلاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منافذ مديرية الزراعة بالبحر الأحمر تحارب الغلاء بعرض منتجات بإسعار مخفضة.. صور

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:38 م

الصحف المصرية.. السيسى يوجه بمحاربة الغلاء والاحتكار.. وكيل البنك المركزى: مصر قادرة على سداد جميع ديونها..مصادر حكومية: ما يتردد حول "تعديل وزارى" قريب مجرد اجتهادات.. مصدر:انتهاء تقييم أسعار منتجات البترول

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 12:15 ص

اليوم السابع: السيسى يوجه بمحاربة الغلاء والاحتكار

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 08:42 م

صور.. قافلة محاربة الغلاء لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات المدارس بفوه فى كفر الشيخ

الأحد، 01 سبتمبر 2019 02:02 م

فيديو.. حملات تموينية مكبرة لاستهداف الأسواق ومحاربة الغلاء فى رمضان

الأحد، 12 مايو 2019 06:32 م

"الزراعة" تحارب غلاء الأسعار.. ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بـ140 منفذًا وشادرًا.. الفول بـ 20 جنيهًا واللحمة البلدى بـ 90 والأرز بـ8 والسكر بـ7 و"فرختين حشو" بـ 38.. وعروض خاصة لشنطة رمضان (صور)

الخميس، 02 مايو 2019 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

ليلة تألق المصريين فى ملاعب أوروبا.. محمد صلاح يتوهج فى ملعبه المفضل ويعزز صدارة ليفربول للدورى الإنجليزى أمام السيتى.. ماكينة أهداف تريزيجيه تدور مع أستون فيلا.. وصحوة بشكتاش مستمرة بمشاركة الننى

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا درجتين والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

شاهد.. نمر سيبيرى يتسبب في رعب سكان قرية فى روسيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة