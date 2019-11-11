محافظ كفرالشيخ: توفير لحوم بأسعار 60 جنيه للكيلو بالمدن والقرى

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، إقامة شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة تصل لـ 60 جنيه للكيلو، إضافة لتوفير السلع الغذائية المتعددة، لمحاربة الغلاء .

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ،إن عدد من المدن والقرى تشهد قوافل لمحاربة الغلاء، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعمل قوافل، تيسيراً على المواطنين، وتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، شهدت قافلة محاربة الغلاء، والتى نظمتها مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة بمدينة بيلا، بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء السلع الغذائية والتموينية والملابس الجاهزة والأدوات المنزلية ، واللحوم، بتخفيضات تصل ل 30%،لتخفيف العبء عن أهالينا.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه لن تتحقق التنمية المستدامة إلا بالدولة والمجتمع المدنى معاً، لافتاً أن أعلى نوع من أنوع العطاء أن تقوم مؤسسة من مؤسسات الشباب بتقديم المواد والسلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، بهدف خدمة المواطن فى القرى الفقيرة، والأسر الأكثر احتياجاً والفئات المستهدفة دون أدنى مقابل ، مشيراً إلى أن الشباب بهذه المؤسسة متطوعين دون مقابل، فى اطار مشاركة المجتمع المدني، بالتعاون مع أجهزة المحافظة.