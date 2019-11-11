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محافظ الوادي الجديد : نقل أصول مبني بيوت الطلبة بباريس وتحويله لمستشفي عام

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 07:35 م
محافظ الوادي الجديد : نقل أصول مبني بيوت الطلبة بباريس وتحويله لمستشفي عام محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تشكيل لجنة من مديريتى التربية والتعليم والصحة، للإشراف على نقل أصول مبنى بيوت الطلبة بمدينة باريس ،التابع لمديرية التربية والتعليم إلى قطاع الصحة بالمحافظة، لإستغلاله كمستشفى عام بدلا من مستشفى باريس الحالي.

وأوضح الزملوط، أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص المحافظة على تحسين وتطوير الخدمات الصحية، بكافة مراكز المحافظة وتقديم خدمة أفضل لمواطنيها.

وفى سياق متصل، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ،بتشكيل لجنة من كل من مديرية الإسكان والصحة، لترميم ورفع كفاءة ،وصيانة الوحدة الصحية بالقرية الثالثة بدرب الأربعين، كما مديرية الصحة بفرش وتجهيز المعدات والأجهزة الطبية اللازمة، وتجهيز سكن الأطباء لاستخدامها كوحدة صحية مركزية لخدمة أهالى قرى الأربعين.

من ناحية أخري، قرر اللواء الزملوط استغلال الاستراحات الغير مستغلة التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير بالقرية الرابعة بدرب الاربعين، لإقامة وحدة صحية وأخرى بيطرية لحين الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية الحالية لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة.

كما تفقد محافظ الوادى الجديد أعمال تطوير ورفع كفاءة نادى الهجن والفروسية بمركز باريس، مطالبا بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المظلات واستكمال مبنى القاعة الملحق وإنشاء مسرح وزراعة وسط المضمار مع الاحتفاظ بالطراز البيئى وتشجير المنطقة المحيطة بأشجار النخيل

 


الوادى الجديد

درب الأربعين

نادي الهجن بالوادى الجديد

بيوت الطلبة بباريس

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