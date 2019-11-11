محافظ الوادى الجديد يدشن بئر القرية الرابعة بدرب الأربعين ..صور

كتب فريق المحافظات

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم، بئر القرية الرابعة بدرب الاربعين بمركز باريس وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليون جنيه.

وأوضح الزملوط أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الخدمات بالقرية وتوفير مصدر رى لزراعة مصدات للرياح لحماية منازل القرية من زحف الرمال، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب بالقرية.

وصرح الزملوط فى بيان أنه سيتم استصلاح 120 فدان وتسليمها لأهالى القرية من غير المالكين لأراضى وذلك لتحسين مستوى معيشتهم وتوفير مصدر دخل لهم ضمن أهداف المبادرة الرئاسية.

وفى سياق متصل تفقد اللواء محمد الزملوط مدرسة القرية الرابعة للتعليم الأساسى بدرب الاربعين والتى تضم 128 طالب بالمرحلتين، حيث اطمئن على سر وانضباط العملية التعليمية والمستوى التعليمى للطلاب.

وقرر الزملوط صرف إعانة شهرية لكل طالب بالمدرسة بشرط الإلتزام بالحضور، والإستعانة ب 13 خريج من أبناء القرية للعمل كمعلم فصل لسد العجز المعلمين بقرى الأربعين ممن تتناسب مؤهلاتهم مع ذلك، كما وجه بتحسين الوجبه المدرسية ودعمها بمكونات إضافية لتعظيم الإستفادة منها وتقديم وجبة متكاملة القيمة الغذائية للطلبة.

على جانب آخر، تفقد محافظ الوادى الجديد مشروع انشاء 50 منزل ريفى بالقرية الرابعة بقرى درب الأربعين بمركز باريس، والذى يتم تنفيذه ضمن مبادرة حياة كريمة لتوفير سكن آمن للأسر الأكثر إحتياجا ورفع المعاناة عنهم .وأوضح الزملوط أن تكلفة المشروع تبلغ 5 مليون جنيه وذلك بمساحة 130 م2 للمنزل الواحد .

من ناحية أخري، تفقد المحافظ مشروع الصوب الزراعية بالقرية والبالغ عددها 10 صوب يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات لتحقيق الإكتفاء الذاتى منها وتوفيرها بأسعار مناسبة لأهالى القرية.

وفى سياق اخر افتتح الدكتور أحمد النفار، مدير فرع هيئة الإسعاف بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، مركز إسعاف قرى النهضة بالفرافرة لخدمة المواطنين بالمنطقة.

أكد النفار، أن افتتاح المركز ذلك يأتى فى إطار تعليمات الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية على دعم القرى الأكثر احتياجا للخدمات الصحية وتزويدها بسيارة إسعاف مجهزه بالتجهيزات الطبية بالأطقم المدربة.

شهد الافتتاح، اللواء محمد الفحام، رئيس مركز الفرافرة، والنائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب وأهالى قرى النهضة واللواء صبيح بمركز الفرافرة.



المنازل الريفية والصوب الزراعية



المنازل الريفية والصوب الزراعية



المنازل الريفية والصوب الزراعية



المنازل الريفية والصوب الزراعية



المنازل الريفية والصوب الزراعية



المنازل الريفية والصوب الزراعية



المنازل الريفية والصوب الزراعية



المنازل الريفية والصوب الزراعية



المنازل الريفية والصوب الزراعية



بئر القرية الرابعة بدرب الأربعين



بئر القرية الرابعة بدرب الأربعين



بئر القرية الرابعة بدرب الأربعين