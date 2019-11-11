محافظ البحيرة يعلن تنفيذ الموجة 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، عن بدء تنفيذ الموجة الـ 14 من حملات استرداد أراضى الدولة واستعادة أملاك الدولة «حق الشعب»، والتى تستمر لمدة 15 يوماً .

وأوضح محافظ البحيرة أن الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة تأتى وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ 14 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، لافتا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية من خلال غرفة عمليات رئيسية ، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة .

وأشار محافظ البحيرة إلى أن لجان تقنين الأراضى المُشكّلة على مستوى مدن المحافظة تُمارس عملها بإنتظام، للإنتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون و أنه تم تقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة.