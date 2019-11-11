محافظة مطروح ترصد 100 ألف جنيه لدعم مكافحة سوسة النخيل بسيوة

مطروح – حسن مشالي

وافق اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، على دعم حملة المكافحة الحيوية لسوسة النخيل بواحة سيوة، بمبلغ 100 ألف جنيه، للحد من انتشار سوسة النخيل وتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، مع الحفاظ على ثروة النخيل البلح السيوى الذي تشتهر به الواحة فى الأسواق المحلية والعالمية.

صرح بذلك المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، و أضاف بأن محافظ مطروح، وافق على دعم حملة مكافحة سوسة النخيل بواحة سيوة بمبلغ 100 ألف جنيه، وتتضمن تكاليف الرش ومكافحة الإصابات والمعالجة الحيوية.

ومن جانبه أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بأن هذا الدعم يأتي في إطار استمرار حرص المحافظة، الدائم على ثروة النخيل بواحة سيوة ودعم المزارعين، بالإضافة إلى تنظيم مديرية الزراعة، برامج توعية إرشادية لمزارعي النخيل، ومساعدتهم فى عمليات المكافحة، وزيادة الوعي بخطورة آفة سوس النخيل وطرق المقاومة والقضاء عليها للحفاظ على الثورة الاقتصادية لثروة نخيل سيوة.