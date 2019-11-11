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مجهولون يعتدون بالأسلحة البيضاء على عاملين بشركة النظافة بالإسكندرية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:38 م
مجهولون يعتدون بالأسلحة البيضاء على عاملين بشركة النظافة بالإسكندرية أسلحة بيضاء - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تعدى مجهولون بأسلحة بيضاء على سائق لودر وموظف بشركة نظافة بالإسكندرية اليوم الاثنين، أثناء أداء عملهم في جمع القمامة، ما تسبب في إصابتهم بجروح وكسور.

ورد إخطار لقسم شرطة ثالث المنتزه من مستشفى شرق المدينة، يفيد وصول المدعو "حسن أحمد" سائق لودر ، مصاب بكسر بالقدم وجرح قطعي بالرأس وسحجات باليد، وانتقل الرائد أحمد الديب، رئيس مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيام السائق المذكور برفع القمامة من أرض بشارع 3 بمنطقة السيوف، تعدى عليه عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء.

وبسؤال السائق المصاب، قال إن المتهمين وهم من واضعى اليد على الأرض المشار إليها طلبوا منه القيام بتسوية وتمهيد الأرض إلا أنه رفض لمخالفة ذلك لمهام عمله فقاموا بالاعتداء عليه.

وفي سياق ذات صلة، تعدى أشخاص آخرون على المدعو "مصطفى كمال جاد الكريم سليم"، 39 سنة، مشرف بقطاع العامرية، لاعتراضهم على قيامه برفع القمامة من قطعة أرض بنجع العرجى بمنطقة العامرية، ما أدى لإصابته.

 


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