مبيعات علي بابا فى يوم العزاب 23 مليار دولار بأول 9 ساعات

قالت شركة التجزئة الصينية علي بابا اليوم الاثنين، إن مبيعات مهرجانها السنوى للتسوق المعروف باسم يوم العزاب قفزت 25 بالمئة فى الساعات التسع الأولى إلى 23 مليار دولار، بما يقرب من ثلثى مبيعات المتجر الإلكترونى لمنافستها الأمريكية أمازون.كوم فى أحدث ربع سنة.

لكن المحللين يقولون إن من المرجح أن يكون نمو مبيعات إجمالي المناسبة التى تستمر 24 ساعة دون العام السابق، وذلك فى الوقت الذى يتجه فيه النمو الاقتصادى فى الصين صوب مستوى تاريخي منخفض.

وبجانب كونه مقياسا لمعنويات المستهلكين الصينيين، أصبح الحدث أيضا هذا العام مناسبة ترويجية لمجموعة علي بابا القابضة، إذ تعتزم الشركة بيع ما قيمته 15 مليار دولار من الأسهم في هونج كونج. وأنفقت علي بابا المدرجة في الولايات المتحدة الكثير لتنويع أنشطتها لكنها مازالت تجنى أكثر من أربعة أخماس إيراداتها من التجارة الإلكترونية.

ومنذ 2009، يروج رئيس علي بابا ورئيسها التنفيذى دانييل تشانج ليوم العزاب، الشبيه بالجمعة السوداء واثنين الإنترنت فى الولايات المتحدة، باعتباره مهرجانا للتسوق، والذى نما ليصبح أكبر حدث مبيعات عبر الإنترنت فى العالم.

وبلغ صافى مبيعات علي بابا عبر الإنترنت 30 مليار دولار على شتى منصاتها في يوم العزاب من العام الماضي، متخطية إجمالي اثنين الإنترنت البالغ 7.9 مليار دولار. وكان ذلك أعلى بنسبة 27 بالمئة عن العام السابق لكنها كانت أقل زيادة في تاريخ المناسبة الذي يرجع إلى عشرة أعوام مضت.