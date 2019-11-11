لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار بمنطقة الخليفة

كتب سليم على

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بتشكيل لجنة هندسية من حي الخليفة لمعاينة آثار عقار منهار بمنطقة الخليفة، والكشف عن أسباب سقوطه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها، انهيار العقار رقم 23 مكرر شارع الغفارى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، إلى موقع العقار المنهار، وبالفحص، تبين عدم وجود سكان به ولا توجد إصابات.

كما تبين من المعاينة أنه مكون من أرضي ودورين مباني والعقار من الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وجار استكمال رفع الأنقاض والمخلفات، وحصر الأسر المتضررة تمهيدا لتسكينهم في أماكن بديلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.