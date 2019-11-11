لافروف: سيطرة أمريكا على حقول النفط السورية لا تخدم التسوية السياسية هناك

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ، أن محاولات الولايات المتحدة لـ"سرقة سوريا" والسيطرة على حقول النفط لا تصب فى مصلحة التسوية السياسية هناك.

وقال لافروف، خلال لقائه نظيره الأرمينى زوهراب مناتساكانيان، اليوم الاثنين، فى يريفان "بالنسبة لما تفعله الولايات المتحدة فى شمال سوريا ، فإن محاولتها سرقة سوريا والسيطرة على حقول النفط غير شرعية ولا تجلب الخير أو أى شيء جيدا للتسوية السورية لأنها تشكل تهديدا خطيرا لسوريا".

وأضاف، أن "الجيش السورى الحكومى يجب أن يسيطر على كامل أراضى دولته بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن هذا فقط سيساعد فى وضع حد للإرهاب حل جميع القضايا المتعلقة بالتسوية السياسية.