لافروف: سنتصدى لمحاولات إعادة كتابة التاريخ ومراجعة نتائج الحرب العالمية

يريفان /أ ش أ/

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اتفاق بلاده مع أرمينيا على ضرورة صد محاولات "إعادة كتابة التاريخ" ومراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن لافروف ، خلال زيارته لأرمينيا ، " إننا نتفق فى فهمنا لضرورة مواجهة محاولات إعادة كتابة التاريخ ومراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية المعترف بها من قبل المجتمع الدولى ، وإن الصداقة بين الروس والأرمن التى يعود تاريخها لقرون طويلة ، ستظل ضامنا حيويا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية - الأرمنية".

وكان لافروف قد وصل إلى يريفان فى زيارة رسمية تستغرق يومين ، ومن المقرر أن يلتقى خلالها برئيس الوزراء الأرمنى نيكول باشينيان، ورئيس البلاد أرمين ساركيسيان، ويجرى مباحثات مع نظيره الأرمنى تتناول مختلف أوجه التعاون الثنائي، بما فى ذلك التعاون والتنسيق عبر قنوات الاتحاد الاقتصادى الأوروآسيوى ومنظمة معاهدة الأمن الجماعى ورابطة الدول المستقلة والأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ومجلس أوروبا وغيرها من المنصات الدولية.